Dusan Tadic n’a pas encore réussi à faire forte impression pour ses débuts en Eredivisie avec le NEC. Les Nijmégois ont vécu une première période dramatique face à Telstar et sont menés 0-2 à domicile. La prestation du Serbe de 37 ans est vivement critiquée sur les réseaux sociaux et parmi les supporters du NEC.

Telstar n’a eu besoin que de trente secondes à De Goffert pour ouvrir le score. Après une longue rentrée de touche, Soualhia a prolongé le ballon vers Patrick Brouwer, qui est resté calme avant de battre le gardien du NEC Gonzalo Crettaz. Le NEC a ensuite cherché avec insistance l’égalisation et s’est procuré des occasions par l’intermédiaire notamment de Tjaronn Chery et Sami Ouaissa, sans parvenir à les concrétiser.

Au lieu de cela, les visiteurs ont doublé leur avantage après 24 minutes. Brouwer a servi Rui Mendes, qui a enroulé le ballon dans la lucarne opposée pour porter le score à 0-2 en faveur de Telstar. Le NEC a ensuite tenté de revenir dans le match, mais a eu toutes les peines du monde à vraiment mettre le gardien Ronald Koeman junior à contribution.

Tadic n’a pour l’instant pas réussi à faire la différence. Le vétéran a très peu pesé sur le jeu durant le premier quart d’heure et a surtout laissé voir, par ses gestes, son mécontentement face à la prestation de son équipe. Sur X, des spectateurs se demandent donc ouvertement ce que l’attaquant peut encore apporter : « Tadic titulaire à la place de Linssen, oui, là tu perds vraiment beaucoup en qualité. La preuve se voit sur le terrain », écrit un spectateur.

Un autre voit lui aussi une différence nette avec les autres options offensives du NEC. « On voit quand même une différence, Tadic ou ce Japonais (Koki Ogawa, ndlr) en pointe », peut-on lire, tandis qu’un autre spectateur réagit : « Eh oui, Linssen sur le banc, voilà ce que ça donne avec Tadic. » Les attentes autour du grand nom du Serbe sont également évoquées sur un ton moqueur : « Elle est où, la grande Tadic-show ? »

Le retour de Tadic en Eredivisie suscite en outre des réactions du côté d’Amsterdam. Un supporter de l’Ajax fait référence aux appels de fans qui auraient aimé revoir l’ancien capitaine à la Johan Cruijff ArenA : « J’espère que les gens qui voulaient vraiment revoir Tadic à l’Ajax regardent aussi NEC-Telstar. » Le sentiment est donc clair : les spectateurs estiment que Tadic ne montre encore presque rien, pour sa première apparition avec le NEC, qui explique les grandes attentes autour de son arrivée.

Sur le forum de supporters SV NEC, les critiques sont également virulentes. « Chery et Tadic, ça ne peut plus suivre à ce niveau », écrit un supporter, avant qu’un autre n’affirme que les problèmes du NEC deviennent « cruellement évidents aujourd’hui ». Un troisième supporter est lui aussi très peu impressionné par les deux vétérans en attaque : « Tadic et Chery traînent des pieds devant. Quel triste spectacle à voir. »

El Ahmadi sur Tadic

L’analyste d’ESPN Karim El Ahmadi n’est pas non plus impressionné par Tadic à la mi-temps du match. « Je dois dire : c’est très difficile pour lui. Il n’est pas du tout à l’aise », a déclaré l’ancien milieu de terrain. « Ce dont il a besoin, c’est de toucher le ballon, puis de faire courir les joueurs autour de lui. Quand il est dans la surface, il doit pouvoir conserver un ballon, mais il y a tellement de joueurs de Telstar sur lui. »