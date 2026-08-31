Les supporters ne comprennent rien à la décision concernant Ajax - PSV : « Scandaleux ! »

Sander van der Eijk dirigera samedi soir le choc entre l’Ajax et le PSV. La KNVB a annoncé lundi que l’arbitre a été désigné pour le premier grand sommet de la saison d’Eredivisie, mais ce choix suscite immédiatement l’étonnement chez une grande partie des supporters de football.

L’Ajax et le PSV s’affronteront samedi à 20 heures à la Johan Cruijff ArenA. Ce sera le premier grand match de la saison 2026/27 de VriendenLoterij Eredivisie et les deux équipes peuvent d’emblée envoyer un signal important avec un bon résultat.

À Amsterdam, Van der Eijk sera assisté par les arbitres assistants Rens Bluemink et Sander de Groot. Richard Martens officiera en tant que quatrième arbitre, tandis que Pol van Boekel a été désigné comme VAR et que Dyon Fikkert remplira le rôle d’AVAR.

Le PSV abordera cette rencontre en tant que deuxième d’Eredivisie, tandis que l’Ajax occupe actuellement la quatrième place. Les Amstellodamois ont toutefois disputé un match de moins et peuvent revenir à hauteur des Eindhovenois au nombre de points en cas de victoire.

La désignation de Van der Eijk ne suscite pas la compréhension de tout le monde sur les réseaux sociaux. Un supporter de l’Ajax réagit de manière éloquente : « Ils se sont dit : on va désigner le pire arbitre de l’Eredivisie ? »

Sur Ajax Showtime aussi, le choix de la KNVB provoque l’étonnement. « Hein, un grand match et alors Sander van der Eijk, ridicule », écrit un supporter sous le message concernant cette désignation arbitrale.

Sur X, les réactions sont également critiques. « Van der Eijk sur Ajax-PSV, quelle blague », lance quelqu’un. Daniël ajoute : « C’est sérieux ? Quel choix scandaleux de la fédération. Un arbitre très, très, très moyen. Pour les grands matches, il faut des arbitres de haut niveau, ce n’est pas une cour de récréation. »