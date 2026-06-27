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Morocco v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Les supporters mexicains ont surpris le Maroc au profit des Pays-Bas

Pays-Bas vs Maroc
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Le Néerlandais Dennis te Kloese, directeur sportif du club mexicain de Monterrey, attend l’arrivée de la sélection de son pays pour affronter le Maroc en 16es de finale de la Coupe du monde.

Le match Pays-Bas – Maroc est programmé mardi prochain, tôt dans la matinée, au stade de Monterrey.

«Monterrey se trouve en altitude, mais pas suffisamment pour que les joueurs en souffrent», a-t-il expliqué au journal néerlandais Algemeen Dagblad.

Il a ajouté : « Ce qui va vraiment les affecter, c’est la chaleur. Ici, il fait chaud toute l’année. Je dis toujours en plaisantant que la chaleur dure ici 13 mois sur 12. »

Il a ajouté : « Le Mexique est un pays passionné de football. Lorsque l’équipe mexicaine joue, la vie s’arrête presque complètement. C’est pourquoi la rencontre entre les Pays-Bas et le Maroc suscitera un vif intérêt. »

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Interrogé sur l’équipe que soutiendra le public mexicain, il a répondu : « Les Pays-Bas ont toujours une excellente image en tant que nation de football, et les Oranje sont très populaires ici. »

Si T. Kloose anticipe des conditions climatiques éprouvantes pour les Néerlandais, il estime que les « Moulins à vent » pourront compter sur la sympathie d’une large partie du public mexicain lors de cette affiche très attendue face au Maroc.

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