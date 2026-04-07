Les supporters du Wydad sont furieux… Et Carteron : « C'est difficile à accepter »

Le Wydad Casablanca n'a pas réussi à sortir de sa mauvaise passe nationale, après s'être contenté d'un match nul (1-1) face au Difaâ Hassani Jdidi lors du match en retard de la 11e journée du championnat marocain, un résultat qui a suscité le mécontentement de l'entraîneur français Patrice Carteron et la colère des supporters du club rouge.

Le Wydad, qui cherchait une victoire pour retrouver confiance après sa dernière défaite face au Fath Union Sport, a ouvert le score à la 34e minute grâce à Ramiro Faca, avant de concéder un penalty à la 79e minute, transformé par Moaz Moshtanem en but égalisateur pour l'équipe de Dakhla, faisant ainsi perdre au Wydad deux précieux points dans la course au titre.

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« Nos erreurs nous ont coûté le résultat »

Lors de la conférence de presse qui a suivi le match, Carteron n'a pas caché sa déception face à la performance de ses joueurs, affirmant que l'équipe « n'avait pas su capitaliser sur son avance » et que des erreurs individuelles étaient à l'origine de la défaite.

Le coach français a déclaré : « Je suis très en colère ; car nous savions que nous manquions un peu de confiance, mais nous avons réussi à ouvrir le score, et notre mission était ensuite d’éviter de commettre des erreurs. »

Il a ajouté : « Nous avons offert un but à une équipe qui n’avait créé aucune occasion en deuxième mi-temps, ce qui est difficile à accepter. Nous avons fait le plus dur, mais nous n’avons pas réussi à marquer le deuxième but malgré les occasions qui se sont présentées, ce qui a permis à l’adversaire de revenir au score. »

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Il a poursuivi : « Nous traversons une période difficile, mais dans de tels moments, nous devons puiser en nous-mêmes pour aller plus loin et redoubler d’efforts, et c’est le message que j’ai adressé aux joueurs. »

Colère des supporters

De leur côté, les supporters du Wydad ont exprimé leur profond mécontentement face à ce résultat, estimant que l’équipe « perdait son identité » lors des derniers matchs et que les joueurs étaient responsables de la nette baisse de performance et de résultats.

Une grande partie des supporters a estimé que le match nul face à la Défense de El Jadida s’inscrivait dans la continuité d’une série de résultats négatifs, exigeant du staff technique et des joueurs une « réaction forte » pour redonner à l’équipe son prestige dans le championnat.

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