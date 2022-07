Les supporters du Fenerbahçe scandent le nom de Poutine en réponse à un but du Dynamo Kiev

Les fans de Fenerbahçe ont scandé le nom de Poutine dans un contexte de tensions continues entre l'Ukraine et la Russie.

Le Fenerbahçe et le Dynamo Kyiv se sont affrontés lors d'un match de qualification pour la Ligue des champions, au cours duquel le club ukrainien s'est imposé 2-1 en prolongation pour accéder au tour suivant.

Ismail Yuksek a reçu un carton rouge et Vitaliy Buyalskyi a rapidement ouvert le score. Attila Szalai a égalisé dans les dernières minutes du temps réglementaire, mais Oleksandr Karavayev a marqué à la 114e minute pour permettre au Dynamo de continuer à espérer une place en Ligue des Champions.

Les événements ont pris une mauvaise tournure lorsque les supporters de Fenerbahçe ont commencé à scander le nom du président russe Vladimir Poutine au stade Sukru Saracoglu d'Istanbul après avoir été menés au score par le Dynamo Kyiv.

Que s'est-il passé après l'ouverture du score de Vitaliy Buyalskyi ?

Après le but de Buyalskiy, il s'est dirigé vers la tribune de Fenerbahçe et a essayé de provoquer les supporters. Cela a irrité les supporters locaux et ces derniers ont alors commencé à la gloire de Poutine.

Les acclamations ont continué pendant quelques minutes tandis qu'un autre groupe de supporters a montré sa solidarité avec l'Ukraine.

Après le match, l'entraîneur du Dynamo Kyiv, Mircea Lucescu, a refusé de participer à la conférence de presse en signe de protestation.

Quelle est la prochaine étape pour le Fenerbahçe ?

On ne sait pas encore si l'UEFA prendra des mesures disciplinaires contre le Fenerbahçe pour le comportement inapproprié de ses supporters.

Après avoir été sorti dès les qualifications de la Ligue des champions, le club turc tentera de décrocher une place en Europa League et participera au troisième tour de qualification de la compétition.

Le 4 août, ils affronteront le club tchèque de Slovacko à domicile lors du match aller.