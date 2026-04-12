Les supporters du FC Barcelone ont provoqué l’Espanyol par un chant moqueur durant le derby

Lors du « derby catalan » entre le FC Barcelone et l’Espanyol, samedi dernier au Camp Nou, le public a réservé un accueil remarqué au gardien Juan García, qui retrouvait son ancien club pour la première fois sur la pelouse blaugrana depuis son transfert estival.

Selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo, les supporters catalans ont accueilli le gardien de 24 ans par des chants ironiques : « Juan García, fils de La Masia », une allusion symbolique à son appartenance actuelle au FC Barcelone malgré sa formation à l’académie de l’Espanyol.

Ces chants ont fait suite aux sifflets de désapprobation dont le gardien avait été la cible lors du match aller au stade de l’Espanyol, puis lors de sa première sélection avec l’équipe nationale espagnole en mars dernier contre l’Égypte.

Ce refrain, déjà entendu au Camp Nou lors de précédentes rencontres, a pris une résonance particulière samedi tant le derby était disputé et équilibré.

Sur le plan statistique, Juan García a concédé un but hier face à Paul Lozano, une frappe qu’il n’a pas pu repousser, mais le gardien, auteur de 64 arrêts décisifs en 24 journées, reste en lice pour le trophée Zamora, avec seulement 19 buts encaissés.



Lire aussi : L’UEFA sème la panique à Barcelone en désignant l’arbitre du match contre l’Atlético