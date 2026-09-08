Les supporters de United annoncent la fronde avant le derby de Manchester

Les supporters de Manchester United ont annoncé l'organisation d'une nouvelle manifestation avant le derby de Manchester tant attendu, prévu dimanche prochain, l'association de supporters contestataire « The 1958 » ayant appelé à se mobiliser contre la direction du club à Old Trafford, sur fond de campagne de répression contre les revendeurs de billets, qui a porté préjudice à un certain nombre de supporters.

Cet appel est intervenu après une immense vague de colère parmi les détenteurs d'abonnements, à la suite de sanctions et d'interdictions infligées à tort à plusieurs d'entre eux, ce qui a poussé l'association à publier un communiqué officiel dans lequel elle a insisté sur la nécessité pour tous les groupes de faire front commun, soulignant que « les supporters qui ont donné leur temps, leur argent et leur loyauté au club à travers les générations méritent d'être traités avec respect », selon le journal britannique « The Sun ».

L'association a invité les supporters se rendant au stade à participer à une manifestation pacifique qui débutera à 15 heures, heure locale, à proximité du stade, avant le coup d'envoi de la rencontre prévue à 16 h 30. Elle a affirmé dans son communiqué que la question de l'interdiction de billets concernait tous les supporters sans exception, appelant à l'annulation des sanctions et à la présentation des preuves, sous une bannière unificatrice réclamant justice et l'arrêt du traitement des supporters fidèles comme coupables d'une faute qu'ils n'ont pas commise.

En revanche, la direction de Manchester United a qualifié sa campagne contre la revente de billets de « réussie », tout en présentant des excuses pour tout désagrément involontaire subi par certains supporters durant ces mesures, alors que plusieurs associations ont exprimé leur vif mécontentement face au manque de transparence et à l'absence d'une réelle possibilité de se défendre avant l'application des sanctions d'exclusion des rencontres.

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Sur le plan sportif, l'équipe de l'entraîneur Michael Carrick se prépare à disputer son premier match de Ligue des champions à domicile depuis près de deux ans, lorsqu'elle accueillera l'équipe azerbaïdjanaise du Sabah jeudi prochain ; Manchester United fait ainsi son retour dans la compétition continentale, dont la dernière participation s'était soldée par une amère élimination dès la phase de groupes lors de la saison 2023-2024.

Manchester United dispute ce derby dans un contexte national instable ; l'équipe occupe la onzième place au classement de la Premier League anglaise après un début poussif marqué par une défaite face à Hull City, une victoire contre Ipswich Town et un récent match nul face à Everton, ce qui place la formation devant un test délicat face à son voisin Manchester City, qui aborde la rencontre avec un total de points parfait.