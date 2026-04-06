Les supporters de Liverpool mettent Alonso dans une situation délicate avec sa famille

L'Espagnol Xabi Alonso, ancien entraîneur du Real Madrid, s'est retrouvé dans une situation familiale embarrassante après avoir été pris en chasse par des supporters de Liverpool.

Xabi Alonso est sur le point de prendre les rênes de Liverpool la saison prochaine, suite à la détérioration des résultats de l'équipe sous la direction du Néerlandais Arne Slot.

Xabi Alonso était courtisé par Liverpool avant l'arrivée de Slot, mais il avait préféré rester une saison supplémentaire à Bayer Leverkusen avant de décider de tenter une brève expérience avec le Real Madrid, qui s'est soldée par son limogeage.

Selon certaines informations, un accord verbal aurait été conclu entre Alonso et la direction de Liverpool pour qu'il prenne les rênes des Reds à partir de l'été prochain, et cette nomination devrait être annoncée à la fin de la saison actuelle.

Nagura Aramboro, l'épouse d'Alonso, a été contrainte de désactiver les commentaires sur ses publications Instagram en raison du nombre important de demandes qu'elle recevait de la part des supporters de Liverpool pour que Xabi accepte d'entraîner les Reds la saison prochaine.

Rappelons que Liverpool s'est éloigné cette saison de la course au titre de Premier League, qu'il a été éliminé de la Coupe de la Ligue et de la FA Cup, et qu'il tente de défendre ses chances de remporter la Ligue des champions.



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