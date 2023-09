Les supporters de l’OM chargent Marcelino après le nul contre Toulouse

Ce dimanche, l'OM a été contraint au partage des points par Toulouse (0-0).Un résultat insupportable pour les supporters qui chargent Marcelino.

Après avoir concédé un nul (1-1) face au FC Nantes lors de la 4ème journée, Marseille n'a pu faire mieux ce dimanche contre Toulouse. Les olympiens se sont montrés inefficaces face au Téfécé (0-0). Ce nul blanc ne fait grand bruit sur le Vieux Port. À l'issue du match, les fans marseillais ont envoyé une pique à Marcelino.

Les supporters tancent Marcelino

À peine arrivée, Marcelino fait l'objet de nombreuses critiques. Alors que la presse marseillaise remet en cause ses choix, les supporters quant à eux ne comprennent pas son plan de jeu. Privé d’Ismaila Sarr, blessé, Marcelino a aligné un 4-4-2 classique ce dimanche contre Toulouse. Le duo d’attaque composé d’aubameyang et de Vitinha sont restés muets dans ce match alors qu’ils avaient plusieurs situations offensives. Mais Marseille a pêché au niveau du réalisme. Les Olympiens manquent d'efficacité et de précision dans les derniers gestes et cela fait très mal aux supporters.

En témoigne le message anecdotique que ces derniers lui ont adressé ce dimanche à l'issue du second match nul consécutif de la saison contre Toulouse.

La devise du club, c'est droit au but

« La devise du club, c'est droit au but. On ne tourne pas autour. Et ça vaut pour l'entraîneur aussi. C'est le premier responsable. Il faut marquer des buts dans le football, il ne faut pas tourner autour " peut-on lire sur la banderole brandie par les supporters Phocéens à destination de l'entraîneur espagnol. » Un message clair qui sonne comme un avertissement vis-à-vis de Marcelino avant la rencontre de la première journée de Ligue Europa contre l'Ajax Amsterdam.