Le transfert imminent d’Ahmetcan Kaplan vers le NEC suscite surtout beaucoup d’incompréhension parmi les supporters de l’Ajax en raison du montant de 2,5 millions d’euros. Sur Ajax Showtime, des supporters écrivent que le club amstellodamois laisse partir le défenseur pour une somme trop faible, d’autant plus qu’il rejoint un club d’Eredivisie qui, selon eux, s’était montré bien plus dur lors de précédentes négociations avec l’Ajax.

« 2,5 millions, c’est quand même une bouchée de pain. Faible, Jordi (Cruijff, ndlr) », écrit un supporter. Un autre fan qualifie cela de « très mauvais » et affirme que 2,5 millions d’euros, c’est « une blague », tandis qu’un autre encore estime que l’Ajax aurait dû en demander au moins le double. « Je le trouvais vraiment assez bon chez nous. Bien sûr, il a peu de perspectives aujourd’hui, mais Blind ne jouera aussi plus qu’un ou deux ans au maximum », peut-on également lire.

Pour un autre groupe de supporters, c’est surtout le fait que Kaplan parte justement au NEC qui pose problème. « Pour 2,5 millions, tu pouvais le vendre à assez d’autres clubs. Après Sano, je n’aurais jamais souhaité ça au NEC. Eux demandent le prix fort à l’Ajax, mais veulent eux-mêmes être aux premières loges pour trois fois rien », écrit un fan. Un autre supporter est lui aussi mécontent : « C’est bien beau tout ça, mais là, c’est juste leur faire un cadeau. Dans l’autre sens, ça n’arrive pas. »

Il est aussi question d’un « prix d’ami » et d’un deal surtout favorable au NEC et à Kaplan. « Un peu moins pour l’Ajax. Si nous venons pour Nejasmic, c’est au minimum dix millions », écrit quelqu’un. Une autre réaction dit : « Le NEC veut être au premier rang partout pour trois fois rien, mais tous ses propres joueurs doivent être vendus au prix fort. » Plusieurs fans espèrent donc que l’Ajax pourra compter sur la même bonne volonté lors de futures négociations avec le NEC.

En même temps, on entend aussi un peu de compréhension pour le choix de vendre Kaplan maintenant. Un supporter reconnaît que 2,5 millions d’euros ne sont pas le montant souhaité, mais pointe les circonstances. « Il est de nouveau blessé, a un lourd passé de blessures et n’a plus qu’un contrat de dix mois. Je pense qu’il n’y avait pas beaucoup plus à en tirer. En plus, ça libère de la masse salariale. » Selon De Telegraaf , l’Ajax économise 1,3 million d’euros de salaire de Kaplan grâce à ce transfert.

Ce dernier argument revient d’ailleurs de façon frappante. « Il ne joue jamais, n’a rien accompli, est blessé, touche 1,3 million d’euros de salaire et n’a plus qu’un an de contrat. C’est un deal exceptionnel », écrit un fan.

« Le problème réside davantage dans le fait qu’il avait été recruté à l’époque pour un prix ridicule et qu’il a obtenu un salaire délirant. Il faut simplement s’en séparer et faire de la place. » D’autres supporters aussi soupçonnent Jordi Cruijff de vouloir avant tout créer de l’espace dans la grille salariale.