Le transfert imminent d’Ahmetcan Kaplan vers le NEC suscite surtout beaucoup d’incompréhension chez les supporters de l’Ajax en raison de l’indemnité de transfert de 2,5 millions d’euros. Sur Ajax Showtime, des supporters écrivent que le club amstellodamois laisse partir le défenseur pour un montant trop bas, d’autant plus qu’il rejoint un club d’Eredivisie qui, selon eux, s’était montré bien plus dur lors de précédentes négociations avec l’Ajax.

« 2,5 millions, c’est quand même une bouchée de pain. Faible, Jordi (Cruijff, ndlr) », écrit un supporter. Un autre fan qualifie cela de « très mauvais » et affirme que 2,5 millions d’euros, c’est « une blague », tandis qu’un autre encore estime que l’Ajax aurait dû demander au minimum le double. « Je le trouvais vraiment bon chez nous. Bien sûr, il a peu de perspectives maintenant, mais Blind ne jouera aussi au maximum qu’un ou deux ans », peut-on également lire.

Pour un autre groupe de supporters, c’est surtout le fait que Kaplan parte au NEC qui pèse. « Pour 2,5 millions, tu pouvais le vendre à suffisamment d’autres clubs. Après Sano, je n’aurais jamais souhaité ça au NEC. Eux demandent le prix fort à l’Ajax, mais veulent eux-mêmes être aux premières loges pour trois fois rien », écrit un fan. Un autre supporter est lui aussi mécontent : « C’est bien beau tout ça, mais là, c’est juste leur faire un cadeau. Dans l’autre sens, ça n’arrive pas. »

Il est aussi question d’un « prix d’ami » et d’un deal surtout avantageux pour le NEC et Kaplan. « Un peu moins pour l’Ajax. Si nous venons pour Nejasmic, c’est au minimum dix millions », écrit quelqu’un. Une autre réaction dit : « Le NEC veut être partout aux premières loges pour trois fois rien, mais tous leurs propres joueurs doivent être vendus au prix fort. » Plusieurs fans espèrent donc que l’Ajax pourra compter sur la même bonne volonté lors de futures négociations avec le NEC.

En même temps, on entend aussi un peu de compréhension pour le choix de vendre Kaplan maintenant. Un supporter reconnaît que 2,5 millions d’euros ne sont pas le montant souhaité, mais pointe les circonstances. « Il est à nouveau blessé, a un lourd passif de blessures et n’a plus qu’un contrat de dix mois. Je ne pense pas qu’il y avait beaucoup plus à tirer. En plus, cela libère de la marge salariale. » Selon De Telegraaf , l’Ajax économise 1,3 million d’euros de salaire de Kaplan grâce à ce transfert.

Ce dernier argument revient d’ailleurs de manière frappante. « Il ne joue jamais, n’a rien montré, est blessé, touche 1,3 million d’euros de salaire et n’a plus qu’un an de contrat. C’est un top deal », écrit un fan.

« Le problème tient davantage au fait qu’il a été recruté à l’époque pour un prix ridicule et qu’il a reçu un salaire hallucinant. Il faut simplement s’en séparer et faire de la place. » D’autres supporters soupçonnent également Jordi Cruijff de vouloir surtout créer de l’espace dans la grille salariale.