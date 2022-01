Les supporters d'Everton en ont marre de Benitez

Si l'arrivée de Rafa Benitez à Everton l'été dernier a certainement fait sourciller, peu de gens s'attendaient à ce que la saison soit aussi mauvaise qu'elle l'est pour le club de la Mersey.

Benitez en danger

Le dernier chapitre de cette saison cauchemardesque s'est déroulé samedi, avec une défaite 2-1 à Norwich City, lanterne rouge de la Premier League.

A la 15e place, avec une seule victoire sur les 13 derniers matches, et à la lumière du départ de Lucas Digne pour Aston Villa suite à sa brouille publique avec l'entraîneur, les fans du club ont exprimé leur colère à Carrow Road.

Un supporter a brandi une pancarte sur laquelle on pouvait lire "Benitez, sortez de notre club", et selon Nick Miller de The Athletic, un autre a couru sur le terrain pour essayer d'affronter l'Espagnol avant d'être arrêté par la sécurité.

Les supporters de Norwich ont été entendus en train de chanter "Tu seras limogé demain matin", et cela semble de plus en plus probable pour Benitez.

Selon Sky Sports, le conseil d'administration d'Everton a convoqué une réunion d'urgence pour discuter de l'avenir de Benitez au club. On pense que l'Espagnol pourrait être licencié d'ici la fin du week-end.