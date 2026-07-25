En Belgique, les premières conclusions sur le nouveau sélectionneur Mark van Bommel ont déjà été tirées. Bien que le Néerlandais n’ait pas encore réellement commencé son travail auprès de la fédération belge, les supporters pointent déjà un possible gros problème.

La Dernière Heure a en effet mené une enquête dans la partie francophone de la Belgique afin de savoir si l’on voyait en Van Bommel le successeur idéal de Rudi Garcia. Verdict : 90 % des personnes ne sont absolument pas convaincues.

Tout cela s’explique par le fait que Van Bommel ne maîtrise pas encore la langue française. En Wallonie en particulier, la plus grande région francophone de Belgique, on estime que c’est crucial pour être un sélectionneur à succès.

Van Bommel est toutefois déterminé à réussir et ne cache pas sa volonté de perfectionner immédiatement son français. Au cours de sa carrière de joueur, il avait déjà montré qu’il parlait très rapidement espagnol, allemand et italien à son arrivée respective à Barcelone, Munich et Milan.

De quoi donner de l’espoir aux Belges, d’autant qu’il existe globalement la conviction que Van Bommel fera mieux que Garcia, lequel avait pris plusieurs décisions étonnantes lors de la dernière Coupe du monde. « Mais ce n’est pas très difficile non plus », peut-on lire dans Het Laatste Nieuws.

Pour mieux toucher les joueurs francophones, il faudra pour l’instant surtout s’appuyer sur l’adjoint Maarten Martens. L’ancien international parle couramment français et peut ainsi constituer un maillon important entre Van Bommel et les internationaux francophones.

Quoi qu’il en soit, Van Bommel lui-même a très hâte de commencer son nouveau travail. « Le succès n’est jamais garanti, mais le travail acharné, l’honnêteté et le dévouement le sont. Nous donnerons tout pour aider cette équipe à progresser chaque jour et rendre la population belge fière. J’ai hâte de rencontrer les joueurs, le staff et les supporters, et de commencer ensemble ce nouveau chapitre », a-t-il déclaré.