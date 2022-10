Les stats hallucinantes de Neymar avant le Classique

L'attaquant brésilien a marqué de nombreux buts, mais quel est son bilan global ?

Il est indéniable que Neymar est l'un des meilleurs attaquants du monde. C'est aussi simple que cela.

Bien sûr, il n'a peut-être pas réussi à atteindre les sommets que certains attendaient de lui au début de sa carrière, puisque les chiffres de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo restent hors de sa portée.

Mais là encore, qui peut vraiment rivaliser avec ces deux-là ? Après tout, Messi et Ronaldo jouent dans une catégorie à part !

Et Neymar a tout de même réussi à marquer plus de 400 buts au cours de sa carrière, ce qui n'est pas un mince exploit.

Mais pour quelle équipe a-t-il été le meilleur devant les buts ?

Combien de buts Neymar a-t-il inscrit au total pour le PSG, Barcelone, Santos et le Brésil ?

Tout a commencé à Santos pour l'attaquant surdoué et c'est là qu'il a trouvé le plus souvent le chemin des filets à ce jour, malgré le fait qu'il ait quitté son pays natal pour un transfert en LaLiga à un jeune âge.

Neymar a inscrit un nombre impressionnant de 136 buts en 225 apparitions, toutes compétitions confondues, avec Santos.

Cela a suffi pour qu'il soit transféré à Barcelone et il n'a pas perdu de temps pour s'imposer au Camp Nou.

Jouant aux côtés des autres superstars Lionel Messi et Luis Suarez, Neymar se plaît en Catalogne et inscrit 105 buts en 186 matches.

Mais même s'il aimait manifestement la vie au Barça, il n'a pas pu résister à une offre massive du Paris Saint-Germain à l'été 2017 et a choisi de poursuivre sa carrière dans la capitale française.

Il a depuis célébré un but sur bien plus de 100 apparitions et continue de torturer les défenses de Ligue 1 pour le plaisir en 2022-23.

Club Matches Buts PSG 159 111 Barcelone 186 105 Santos 225 136 Brésil 121 75 Total 691 427

Maintenant que nous avons établi que Santos était son terrain de chasse préféré en club, il reste à savoir quelle est sa compétition nationale préférée.

Combien de buts Neymar a-t-il marqué au Brasileirao, en LaLiga et en Ligue 1 ?

Neymar aime visiblement la vie en France puisqu'il a déjà marqué plus de buts en Ligue 1 qu'il n'en a jamais eu en LaLiga et au Brasileirao.

À ce rythme, il semble inévitable qu'il dépasse la barre des 100 buts dans un avenir pas trop lointain, même s'il a encore du chemin à parcourir avant d'atteindre le top 10 de la liste des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue 1.

Championnat Matches Buts Brasileirao 103 54 LaLiga 123 68 Ligue 1 102 77

L'une des principales raisons pour lesquelles le PSG a fait appel à Neymar était de l'aider à remporter la Ligue des champions, mais il n'y est pas encore parvenu.

Mais Neymar est entré dans le top 15 des buteurs les plus prolifiques de la compétition, avec 42 buts en 79 apparitions à ce jour.

Quel est le bilan de Neymar au Brésil ?

Neymar est en bonne voie pour devenir le meilleur buteur de l'histoire du Brésil, avec seulement Pelé devant lui avant la Coupe du monde.

La star du PSG compte 75 buts en 121 matches. Il a marqué la plupart de ses buts lors de matches amicaux internationaux, mais possède également un bon bilan dans les grands tournois avec 11 buts en 22 matches de Coupe du monde et de Copa América.

Sans surprise, cela le place également parmi les meilleurs buteurs internationaux de tous les temps, une liste qui est dominée par Cristiano Ronaldo.