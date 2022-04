Les stats folles de Karim Benzema

Contre Manchester City, il a égalé Paco Gento au nombre de matchs sous le maillot du Real Madrid.

Avec 600 apparitions, il a rejoint une autre légende des Los Blancos, et il a couronné le tout par deux buts. Ses réalisations à l'Etihad Stadium portent son total à 41 buts en 41 matches cette saison.

Mais il réalise également sa meilleure saison en Ligue des champions. Avec ce doublé, il a désormais inscrit 14 buts dans la compétition cette saison, dépassant ainsi Robert Lewandowski du Bayern Munich.

Contrairement à l'attaquant polonais, Benzema peut encore augmenter son nombre de buts. Karim sera donc sacré meilleur buteur de la Ligue des champions pour la première fois de sa carrière.

Viser le Pichichi en Ligue des champions aussi

Benzema est sans doute le joueur le plus décisif de la Ligue des champions cette saison, ce qui fait de lui le favori pour remporter le Ballon d'Or, qui sera décerné en juin.

La preuve en est que sur ses 14 buts, neuf ont été inscrits en huitième de finale, un chiffre incroyable, en plus des cinq inscrits en phase de groupe.

L'article continue ci-dessous

Benzema a marqué trois buts contre le Paris Saint-Germain pour s'imposer, trois autres contre Chelsea au match aller, plus le but décisif au match retour, et encore deux mardi contre Manchester City.

Avec ces 41 buts, Benzema devient le cinquième joueur à atteindre ce chiffre en une seule saison dans l'histoire du Real Madrid, après Cristiano Ronaldo, Ferenc Puskas, Alfredo Di Stefano et Hugo Sanchez.