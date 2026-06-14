Lors de la Coupe du monde 2026, le match Brésil-Maroc (1-1) a établi un nouveau record du tournoi en matière de temps de jeu effectif.

Selon le réseau de statistiques « Opta », le temps de jeu effectif a atteint 59 minutes et 13 secondes, témoignant du rythme soutenu de la rencontre.

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Ce chiffre témoigne de l’engagement offensif des deux équipes et de leur refus de perdre du temps, le ballon étant resté en jeu bien plus longtemps que lors des autres rencontres du tournoi, offrant ainsi un match ouvert et d’un rythme effréné.

Ismail El-Sibari avait ouvert le score pour les Lions de l’Atlas, en face-à-face avec le gardien Alisson Becker, à la 21^e minute, avant que Vinícius Júnior n’égalise pour la Seleção d’un superbe tir après une percée dans la surface de réparation, à la 32^e minute.

Les deux formations figurent dans le groupe C, où l’Écosse a battu Haïti 1-0 plus tôt dans la journée (heure de Greenwich).

Le Brésil rêve d’un sixième titre mondial, tandis que le Maroc, quart de finaliste au Qatar en 2022, a déjà marqué l’histoire des sélections arabes et africaines.



