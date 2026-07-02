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England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

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Les statistiques de Harry Kane mettent Cristiano Ronaldo en difficulté

H. Kane
C. Ronaldo
Angleterre vs RD Congo
Angleterre
RD Congo
Coupe du monde
Portugal vs Croatie
Portugal
Croatie
Angleterre
Portugal
Congo-Kinshasa
É.-U.
Croatie
Canada

Après avoir dépassé Pelé, la star anglaise continue de briller et égale un record de Ronaldo

Cristiano Ronaldo, capitaine du Portugal, se trouve dans une position délicate au regard des performances exceptionnelles de Harry Kane, l’attaquant de l’Angleterre, lors de la Coupe du monde 2026.

Kane a poursuivi sur sa lancée en inscrivant un nouveau doublé, offrant aux « Three Lions » leur qualification pour les huitièmes de finale aux dépens de la République démocratique du Congo (2-1), mercredi soir.

Les Three Lions défieront le Mexique lundi matin.

Avec désormais 13 buts en Coupe du monde (dont 5 inscrits lors de cette édition), Kane pointe à la sixième place du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la compétition, devant la légende brésilienne disparue Pelé.

Selon les données de WhoScored, Kane a participé à 16 buts (13 réalisations, 3 passes décisives) depuis le Mondial 2018, soit plus du double de la production de Ronaldo sur la même période.

Coupe du monde
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Croatie
CRO

Le « Don » portugais n’a marqué que 7 buts (dont 2 dans cette édition) sans délivrer la moindre passe décisive.

Seul joueur à avoir marqué dans six Coupes du monde, il pourra toutefois augmenter son total face à la Croatie vendredi au premier tour à élimination directe.

Selon Opta, Kane a par ailleurs égalé le record de Ronaldo en devenant le deuxième joueur de l’histoire à atteindre au moins 20 buts en Coupe du monde et en Coupe d’Europe, derrière le Portugais, auteur de 24 réalisations.

Outre ses réalisations en Coupe du monde, la star anglaise a marqué 7 buts en Coupe d’Europe, tandis que Ronaldo demeure le meilleur buteur de l’histoire de cette compétition continentale avec 14 unités.

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