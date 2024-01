Les stars du PSG moquées à la Fashion Week

Hugo Ekitike n'est plus en odeur de sainteté au PSG. Peu apprécié après avoir failli faire capoter l’arrivée de Randal Kolo Muani, l’ancien Rémois, qui n’a pas joué la moindre minute depuis le début de saison, devrait partir cet hiver. Layvin Kurzawa ne joue pas non plus beaucoup. Cette situation n'a pas empêché les deux hommes de briller... à la Fashion Week. Hugo Ekitike et Layvin Kurzawa étaient tous les invités au défilé de Louis Vuitton et se sont fait remarquer par une dégaine assez spectaculaire.

Le buteur est apparu avec une veste rose avec quelques teintes orangées recouvrant un t-shirt rose ainsi qu’un collier avec la lettre « H » de Hugo, alors que le défenseur était fièrement vêtu vêtu d’une veste bleue à motif floral et de lunettes serties de perles. Layvin Kurzawa et Hugo Ekitike n’étaient pas les deux seuls joueurs parisiens présents au show mis en scène par Pharell Williams.. Gianluigi Donnarumma et Warren Zaïre-Emery ont aussi été aperçus. Inutile de dire que Twitter s'en est donné à coeur-joie...