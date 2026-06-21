Les six priorités de transfert du PSV pour l’été 2026

Le PSV domine l'Eredivisie : ses trois titres nationaux consécutifs illustrent la réussite de la philosophie footballistique du sud des Pays-Bas. Cependant, ce succès a un prix, car plusieurs cadres devraient quitter Eindhoven cet été. Au Philips Stadion, l’entraîneur Peter Bosz et le directeur technique Earnest Stewart disposent donc d’un chantier conséquent pour reconstituer un effectif capable de dominer aux Pays-Bas et de se distinguer en Ligue des champions.

L’été dernier, Stewart avait déjà investi plus de 60 millions d’euros pour renforcer chaque ligne de l’effectif. Vingt millions avaient été débloqués pour les attaquants Ruben van Bommel et Alassane Pléa, mais des blessures récurrentes ont limité leur impact. Myron Boadu, arrivé en cours de saison, n’a pas convaincu en pointe et pourrait partir, tandis que l’ailier roumain Dennis Man n’est pas encore une valeur sûre aux yeux de Bosz.

Matej Kovar a essuyé de nombreuses critiques la saison dernière, mais celles-ci sont restées lettre morte au sein du PSV. Le gardien tchèque a été définitivement transféré du Bayer Leverkusen pendant le mercato d’hiver pour un montant compris entre cinq et sept millions d’euros et n’a pas à craindre la concurrence de Nick Olij. Yarek Gasiorowski et Paul Wanner, recrutés pour un total de 25 millions d’euros, se sont rapidement imposés dans le onze de départ, tandis que Kiliann Sildillia a gagné du temps de jeu au poste d’arrière droit en fin de saison et semble promis à un bel avenir.

Malgré ces investissements, le PSV a remporté un nouveau titre national, le 27^e de son histoire. Malgré ces efforts, le club a été éliminé dès la phase de groupes de la Ligue des champions et a dit adieu au doublé après une défaite humiliante 3-2 contre le NEC en demi-finale de la Coupe KNVB Eurojackpot.

Un nouveau mercato estival se profile, et Voetbalzone analyse les décisions cruciales que Bosz et Stewart devront prendre. La priorité est de pallier le départ de plusieurs piliers, dont les clauses de départ permettent au champion en titre de les laisser partir contre une indemnité convenue.

Trouver un successeur à Joey Veerman

Le milieu de terrain peut partir pour un montant compris entre 20 et 25 millions d’euros. Après quatre saisons couronnées de succès à Eindhoven et fort de son statut de joueur de haut niveau néerlandais, le moment semble venu pour lui de se lancer dans une aventure à l’étranger. La saison dernière, un accord avait déjà été conclu avec Fenerbaçhe, qui n’a toutefois pas finalisé la transaction avec le PSV. Brentford a déjà été évoqué et on a récemment appris que le joueur originaire de Volendam était suivi par l’Inter. Non sélectionné pour la Coupe du monde avec les Oranje, il ne pourra pas se mettre davantage en valeur sur la scène internationale. Passionné par la Serie A et la Liga, il semble toutefois proche de quitter définitivement le club.

Imago

Plusieurs profils circulent déjà pour le remplacer. Sven Mijnans, qui a mené l’AZ à la victoire en Coupe de la Ligue, est selon Valentijn Driessen et plusieurs autres observateurs prêt pour le grand saut vers un club de premier plan. L’infatigable Kodi Sano, qui a connu une saison de rêve avec le NEC, troisième du classement, avait déjà attiré l’attention d’Eindhoven. Le principal obstacle pourrait être le prix demandé de 25 millions d’euros par le club de Nimègue, qui ne souhaite absolument pas se séparer du milieu de terrain japonais cet été, notamment en vue des barrages de la Ligue des champions qui l’attendent.

René van der Gijp a conseillé au PSV, lors de l’émission « KieftJansenEgmondGijp », de s’intéresser à Youness Taha, le milieu du FC Groningen. « Ce joueur possède un excellent pied gauche, idéal pour remplacer Joey Veerman. » L’an dernier, le club était sur le point de recruter Gustavo Hamer, aujourd’hui à Sheffield United, toujours sous contrat pour une saison supplémentaire en Championship et toujours cité comme une alternative crédible à Stewart. Stije Resink, lui aussi pensionnaire du FC Groningen, n’a pas encore attiré l’attention de l’Ajax ni d’un autre grand club et pourrait donc rejoindre le PSV si une offre convaincante se présentait.

Renforcer les postes de défenseurs latéraux

Sergiño Dest, qui a déjà goûté au très haut niveau avec le FC Barcelone et l’AC Milan, a fait savoir qu’il était prêt pour un nouveau défi dans un grand club européen. Une Coupe du monde réussie avec les États-Unis pourrait accélérer son départ, activable via une clause libératoire estimée entre 23 et 25 millions d’euros, malgré un contrat courant jusqu’en milieu d’année 2028. Le Bayern Munich, la Juventus, l’Inter et plusieurs clubs de Premier League surveillent de près ce latéral polyvalent, capable d’évoluer des deux côtés.

Conscient de l’imminence du départ de Dest, le PSV se positionne déjà sur Arnau Martínez. Polyvalent, capable d’occuper le poste d’arrière droit ou de défenseur central, l’Espagnol peut être recruté pour seulement huit millions d’euros, une somme modique au regard des standards actuels, auprès de Gérone, fraîchement relégué. Rapide, puissant et formé au FC Barcelone, il se distingue par sa qualité de passe et son sens tactique. Il privilégie toujours la solution technique, un profil qui correspond parfaitement aux exigences de Bosz.

Imago

Stewart explore également le marché belge. Zakaria El Ouahdi, auteur d’une excellente saison au KRC Genk, a reçu les « Souliers d’ébène », distinction récompensant le meilleur joueur africain de la Jupiler Pro League. Il a été récompensé par une place dans la sélection marocaine pour la Coupe du monde, même si, au sein de l’effectif, il est vu comme l’alternative d’Achraf Hakimi. D’une rapidité et d’une technique remarquables, El Ouahdi, grâce à son endurance, s’apparente davantage à un ailier. L’international marocain inscrit régulièrement des buts et délivre de nombreuses passes décisives.

Au poste de latéral gauche, Anass Salah-Eddine n’entre plus dans les plans du champion. Le club néerlandais avait la possibilité de lever l’option d’achat de huit millions d’euros auprès de l’AS Rome, mais les deux parties n’ont pas trouvé d’accord. Mauro Júnior est prêt à reprendre le couloir gauche, voire à glisser au milieu de terrain si nécessaire. Selon l’Eindhovens Dagblad, le Brésilien serait accessible pour environ douze millions d’euros, une information dont le club stambouliote a pris acte. Plusieurs médias indiquent que le grand club turc serait sur le point de finaliser un accord avec l’international brésilien.

Stewart a rayé le nom de Mats Rots de sa short-list. Après une saison convaincante au FC Twente, le latéral gauche semblait une option crédible, mais il a choisi un transfert record de seize millions d’euros vers le TSG Hoffenheim. Une solution de remplacement pourrait être Angeliño, déjà passé par le PSV et désormais relégué au second plan à l’AS Rome. L’ancien joueur de Manchester City, du RB Leipzig et de Galatasaray, entre autres, est physiquement solide, possède une grande endurance et apporte une contribution offensive sur le flanc gauche.

Renforcer les postes centraux de la défense

La saison passée, le PSV a franchi la barre symbolique des 100 buts en Eredivisie, une performance impressionnante, mais qui n’a pas suffi à masquer certaines lacunes défensives. Le champion néerlandais a encaissé 45 buts en 34 journées, révélant des faiblesses récurrentes derrière. Lors de la phase de groupes de la Ligue des champions, face à des cadors comme le Bayern, Liverpool et Newcastle United, Kovar a dû aller chercher le ballon au fond des filets à treize reprises en huit matches. Une fragilité en partie responsable de l’élimination précoce de l’équipe de Bosz dans la compétition. Un renfort semble donc indispensable, d’autant que Ryan Flamingo se montre ouvert à un départ vers un championnat européen de premier plan.

Ruud Nijstad, longtemps pressenti pour renforcer l’arrière-garde, a finalement choisi de prolonger son aventure au FC Twente en signant un nouveau contrat pluriannuel. Mika Mármol, formé à Barcelone, avait été évoqué en interne plus tôt cette année, mais le Feyenoord serait désormais mieux placé pour négocier avec Las Palmas, où le contrat du défenseur central de 24 ans expire bientôt.

Imago

Une piste plus prometteuse mène à Emmanuel Mbemba, jeune défenseur central de 18 ans dont le contrat avec le Paris Saint-Germain expire cet été. Selon L’Équipe, le joueur aurait déjà reçu une offre d’Eindhoven, mais le PSG, désireux de le conserver, n’est pas encore parvenu à le prolonger. La concurrence est toutefois vive : Arsenal, le VfB Stuttgart et le Sturm Graz sont aussi sur le coup. Le PSV envisage de laisser le jeune gaucher, doté d’un excellent sens tactique, partir d’abord s’aguerrir ailleurs, avant de le faire revenir une fois qu’il aura acquis l’expérience nécessaire.

Recruter un nouvel attaquant

La saison passée, le club a souffert d’un manque de profondeur à la pointe de l’attaque : Ricardo Pepi, souvent blessé, a manqué plusieurs rencontres cruciales dans la course au titre. Ces pépins physiques n’ont pas dissuadé Fulham de tenter un coup à 40 millions d’euros ; une opération finalement avortée in extremis, même si le club londonien ou un autre de Premier League pourrait revenir à la charge après une Coupe du monde réussie avec les États-Unis.

Pléa, arrivé l’été dernier, n’a pour l’instant disputé que 112 minutes ; victime d’une grave blessure et âgé de 33 ans, il ne semble pas en mesure d’offrir au club une solution à long terme devant le but. Son concurrent Boadu se dirige déjà vers la sortie du Philips Stadion ; le FC Twente, où il a déjà évolué, pourrait être sa prochaine destination. Guus Til a occupé le poste d’attaquant la saison dernière avec un certain succès, mais il s’épanouit davantage en tant que milieu offensif qui surgit régulièrement dans la surface de réparation.

L’option Manfred Ugalde semble désormais peu probable. L’ancien attaquant du FC Twente a été autorisé à quitter le Spartak Moscou plus tôt cette année, mais son prix, fixé à 35 millions d’euros, semble hors de portée pour le PSV. Une alternative moins onéreuse se nomme Mika Biereth : l’attaquant, qui n’a pas réussi à s’imposer à Arsenal alors qu’il était encore jeune, a été prêté au RKC Waalwijk lors de la saison 2022/23. L’avant-centre polonais de l’AS Monaco, physiquement imposant et doté d’un véritable sens du but, correspondrait parfaitement au profil recherché par le PSV, qui domine souvent le jeu et se crée de nombreuses occasions. Thijs Dallinga, observé de près par Aad de Mos, est également dans le viseur. Reste à savoir si l’attaquant de Bologne, âgé de 25 ans, est prêt à revenir dès maintenant en Eredivisie.

Remplacer Jerdy Schouten, absent de longue date

Le milieu de terrain s’est gravement blessé aux ligaments croisés en avril, lors de la rencontre à domicile contre le FC Utrecht. Il manquera donc la Coupe du monde et, probablement, le reste de l’année civile avec le PSV. Le directeur général Marcel Brands a rapidement indiqué que le marché des transferts serait scruté afin de dénicher un remplaçant adéquat. Sano, déjà évoqué comme successeur potentiel de Veerman, est également sur les radars. Néanmoins, le NEC réclame une somme élevée et le PSV hésite encore à aller au bout pour recruter le milieu japonais. La concurrence est par ailleurs vive : le VfB Stuttgart et le TSG Hoffenheim pourraient bientôt soumettre une offre alléchante pour rafler la mise.

Imago

Remplacer Ismael Saibari

Au sein du club, plusieurs voix plaident pour offrir sa chance à Noah Fernandez, tandis qu’Ismael Saibari, auteur d’un excellent parcours avec le Maroc, serait sur le point de rejoindre le Bayern Munich pour environ 50 millions d’euros. Le jeune talent belge de 18 ans a régulièrement pu se distinguer sous les yeux de Bosz la saison passée et a laissé une impression favorable. Le staff technique du PSV lui fait confiance et veut éviter qu’une recrue estivale ne freine sa progression. Bosz pourrait aussi décider d’accorder un rôle plus offensif à Paul Wanner.