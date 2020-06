"Les sifflets contre Gareth Bale ne cesseront jamais au Real"

L’ancien attaquant de Manchester United est étonné du fait que Gareth Bale est toujours au Real Madrid.

Gareth Bale reste fidèle au et repousse toutes les sollicitations extérieures depuis plusieurs années. Pourtant, il a toutes les raisons de vouloir bouger, à commencer par sa relation compliquée avec Zinédine Zidane, mais aussi et surtout le peu d’amour que lui porte le public de Bernabeu. Un état de faits que ne comprend pas Dimitar Berbatov, son ancien coéquipier chez les Spurs.

« Je ne comprendrai jamais la façon dont certains fans du Real Madrid huent leurs propres joueurs », a confié l’ancien buteur bulgare dans sa chronique pour le site anglaise BetFair. « Je pense que la critique qu'il subit est un peu plus personnelle que celle adressée aux autres joueurs, a-t-il poursuivi. Quoi qu'il fasse, même s'il marque cinq buts dans un match, il y aura toujours des fans qui le critiqueront. Je me demande souvent, avec la quantité de coups qu’il a dû recevoir, pourquoi est-il toujours là ? Il doit se nourrir de ça, mais quoi qu'il fasse, il y aura toujours une certaine négativité envers lui et je ne la comprends pas. »

De retour de blessure, Bale a pu disputer jeudi dernier le match du Real contre Valence. Pour une fois, il n’a pas été conspué par le public. Il pouvait difficilement l’être vu que le match se jouait à huis clos. « Jouer à huis clos pourrait donc être utile pour lui et sa confiance, mais j'imagine que les fans continueront à le huer devant leurs postes de télévision », ironise Berbatov.

Sur le plan statistique, Bale est en train de réaliser sa pire saison dans la capitale espagnole. Il n’a signé que 3 buts et 2 passes décisives, toutes compétitions confondues.