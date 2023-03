Les salaires des joueurs de Ligue 1 révélés

Dans son édition de ce jeudi, le journal L'Équipe a dévoilé les salaires des joueurs des différents clubs de Ligue 1.

Combien touchent les joueurs de Ligue 1 ? Voilà une question qui attise la curiosité des fans et observateurs de football chaque année, d'autant que les différents clubs n'hésitent plus à sortir le chéquier pour attirer des joueurs afin de renforcer leur effectif. Ce jeudi, le journal L'Équipe a dévoilé une estimation des émoluments des différents acteurs du championnat de France.

Le PSG monopolise le top 10

Sans grande surprise, on retrouve 10 joueurs du Paris Saint-Germain aux 10 premières places de ce classement. Le podium est évidemment constitué de Kylian Mbappé, joueur le mieux payé de Ligue 1 avec environ 6 millions d'euros par mois, suivi de Neymar (3,675 millions) et Lionel Messi (3, 375 millions). Le reste du top 10 est constitué de Marquinhos, Marco Verratti, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Juan Bernat et Nordi Mukiele, avec des salaires allant de 1,2 millions à 700 000 euros par mois.

En sortant du top 10, on trouve enfin des joueurs hors capitale avec Wissam Ben Yedder à la 11è place (650 000€ par mois), Jordan Veretout (13è, 550 000€), Alexis Sanchez (16è, 500 000€), Éric Bailly et Alexandre Lacazette (18è, 450 000€).

Loin de ce "Big Four", il faut descendre à la 29è place du classement pour trouver un joueur hors PSG-Monaco-OM-OL, avec Moussa Sissoko, qui perçoit environ 310 000 euros par mois du côté du FC Nantes.

Paris écrase tout

En termes de salaire moyen, le club de la capitale n'a encore une fois pas d'équivalent et crée un écart monstrueux avec les autres clubs français. Avec un peu plus d'un millions de salaire brut moyen par mois, un joueur du PSG touche en moyenne 3,6 fois plus qu'un joueur de l'OM (280 000 en moyenne). Suivent l'AS Monaco (160 000), l'Olympique Lyonnais (160 000) et l'OGC Nice (150 000).

En bas de ce classement, on retrouve Toulouse (18è, 28 000 euros en moyenne), Clermont (19è, 25 000 euros) et Ajaccio (20è, 20 000 euros), où un joueur touche en moyenne 50 fois moins qu'un joueur du PSG.

Le quotidien français a également dévoilé les joueurs les mieux payés des autres grands championnats européens, et aucun, pas même Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Eden Hazard ou encore Robert Lewandowski n'atteint le podium de la Ligue 1.