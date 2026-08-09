Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
imago-sport-1080734992.jpgAnadolu Agency
Hussein Hamdy

Traduit par

« Les rêves deviennent réalité » : Trabzon ironise sur ses concurrents pour célébrer le transfert de Salah

Mercato
M. Salah
Trabzonspor
Super Lig
Égypte
Turquie

notre réalité est différente

Le club de Trabzonspor a poursuivi ses célébrations autour de la finalisation du transfert de l'Égyptien Mohamed Salah durant l'actuel mercato estival.

La star égyptienne a signé avec Trabzonspor pour une durée de deux saisons et percevra un salaire de 17 millions d'euros, auxquels s'ajoutent des variables de 5 millions d'euros.

Le compte de Trabzonspor sur Facebook a publié une vidéo promotionnelle du transfert intitulée : « À ceux qui disent (vous ne verrez cela qu'en rêve), les rêves se réalisent pour nous. »

Billets pour les matchs de Trabzonspor en championnat turcAchetez votre billet maintenant !

Super Lig
Kasimpasa crest
Kasimpasa
KAS
Trabzonspor crest
Trabzonspor
TRS

La vidéo montre une femme préparant les plats les plus savoureux dès le matin, sous l'étonnement de sa famille, mais elle leur assure que son fils va venir et qu'elle en a rêvé.

La femme refuse que les membres de sa famille touchent au moindre plat posé sur la table, en attendant l'arrivée de « la personne dont elle a rêvé ».

Billets pour les matchs de Trabzonspor en championnat turcAchetez votre billet maintenant !

Quelques instants plus tard, la femme entend frapper à la porte de la maison, et lorsqu'elle ouvre, elle trouve Mohamed Salah et l'accueille en disant : « Mon fils... bienvenue dans ta nouvelle maison. »

Dans la vidéo, Mohamed Salah s'assoit pour manger avec appétit aux côtés de la famille, avant de les quitter pour se rendre à l'entraînement de Trabzonspor.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google