Le club de Trabzonspor a poursuivi ses célébrations autour de la finalisation du transfert de l'Égyptien Mohamed Salah durant l'actuel mercato estival.

La star égyptienne a signé avec Trabzonspor pour une durée de deux saisons et percevra un salaire de 17 millions d'euros, auxquels s'ajoutent des variables de 5 millions d'euros.

Le compte de Trabzonspor sur Facebook a publié une vidéo promotionnelle du transfert intitulée : « À ceux qui disent (vous ne verrez cela qu'en rêve), les rêves se réalisent pour nous. »

La vidéo montre une femme préparant les plats les plus savoureux dès le matin, sous l'étonnement de sa famille, mais elle leur assure que son fils va venir et qu'elle en a rêvé.

La femme refuse que les membres de sa famille touchent au moindre plat posé sur la table, en attendant l'arrivée de « la personne dont elle a rêvé ».

Quelques instants plus tard, la femme entend frapper à la porte de la maison, et lorsqu'elle ouvre, elle trouve Mohamed Salah et l'accueille en disant : « Mon fils... bienvenue dans ta nouvelle maison. »

Dans la vidéo, Mohamed Salah s'assoit pour manger avec appétit aux côtés de la famille, avant de les quitter pour se rendre à l'entraînement de Trabzonspor.

