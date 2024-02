Les révélations de Thierry Henry sur Xavi

Thierry Henry a révélé une anecdote où Xavi Hernandez lui a fait une grande révélation.

L'expression "Mes que un club" - "Plus qu'un club" - a souvent été tournée en dérision ces derniers temps, considérée comme un stratagème marketing vide de sens, alors que le FC Barcelone traverse une période de difficultés financières et de scandales en dehors du terrain.

Cependant, Thierry Henry a révélé une anecdote où l'actuel coach Blaugrana Xavi Hernandez lui a fait comprendre que cette expression avait une signification lorsqu'ils partageaient le même vestiaire. "Une fois, le matin, à l'entraînement et alors que je traversais une période difficile, j'ai vu ce slogan : 'Plus qu'un club'. Je me suis demandé à voix haute : "Mais pourquoi ? Ca veut dire quoi ?". Xavi m'a donné une pichenette sur l'épaule et m'a dit : Ne parle pas de mon club comme ça. Ici, tu dois gagner. Reviens parler quand tu auras gagné". J'ai compris alors que ce gars était spécial. Un gagnant. Et j'ai compris qu'il avait raison. Il faut prouver que l'on peut exister dans cette équipe. Et gagner pour qu'on se souvienne de toi".

Henry parle souvent en termes élogieux de son passage à Barcelone et de la façon dont il a changé sa vision du jeu. Il a admis par le passé qu'il était sceptique quant à l'adhésion à certaines idées de Barcelone et, plus tard, de Pep Guardiola. Cependant, il explique que Xavi a été l'une des figures qui l'ont fait changer d'avis.

L'anecdote savoureuse d'Henry

Henry, qui s'exprimait sur CBS Golazo, a également été rejoint par Xavi après le match nul 1-1 de Barcelone contre Naples. Le sujet de son avenir a également été abordé, mais Xavi a réaffirmé que dans son esprit, son départ à la fin de la saison était la bonne décision pour lui et pour le club.

"Tu m'as appris à la fermer. Je n'ai rien gagné à Barcelone, tu m'as fait comprendre qu'il fallait parler quand on a gagné quelque chose. Donc merci pour cela", a encore indiqué le Français, ce qui a fait beaucoup rire Xavi.