Les retrouvailles entre Messi et Ronaldo ? Rudi Garcia frustré

L'entraîneur d'Al-Nassr s'est longuement exprimé sur l'arrivée de Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite et a commenté le match contre le PSG.

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi devraient se retrouver sur le terrain pour une toute dernière fois le 19 janvier prochain lors d'un match entre le PSG et un mix entre deux clubs saoudiens dont celui d'Al-Nassr. Malheureusement pour Rudi Garcia, ce ne sera pas lui, pourtant entraîneur d'Al-Nassr, qui sera à la tête de cette équipe mais bel et bien Marcelo Gallardo. Et forcément, comme il l'a confessé dans une interview accordée à L'Equipe, Rudi Garcia est frustré d'autant plus que cette rencontre va perturber sa préparation pour son prochain match de championnat.

"Je ne suis pas content de ce match-là"

"Ça ne sera pas avec le maillot d'Al-Nassr. Ça sera un mixte entre Al-Hilal et al-Nassr. Moi, en tant que coach d'Al-Nassr, je ne peux pas être content de ce match-là. Pour le développement, de voir le PSG, de voir les grands joueurs parisiens, effectivement c'est une bonne chose. Mais on a un match de Championnat trois jours après. Au niveau de la programmation, ç'aurait pu être mieux pensé. Mais ce n'est pas très grave", a analysé Rudi Garcia.

"L'essentiel, c'est que ça démontre à quel point l'Arabie saoudite est férue de sport, de football. En Arabie saoudite, il y a du monde dans les stades, les Saoudiens sont passionnés de sport, et donc c'est un vrai Championnat, disputé. Il y a sept joueurs étrangers par équipe, toutes de très très bon niveau. On est en tête, on est contents. C'est un Championnat difficile à gagner, mais on compte bien le faire", a ajouté l'ancien entraîneur de l'OM et de l'OL.

"Cristiano, ça ressemble à l'arrivée de Pelé aux Etats-Unis"

Rudi Garcia n'a pas caché que l'arrivée de CR7 est magnifique pour son équipe et le championnat saoudien : "C'est top. Top pour nous, Al-Nassr. Top pour l'Arabie saoudite. Cristiano Ronaldo est plus qu'un joueur. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde, cinq fois Ballon d'Or. Je pense que pour le développement de l'Arabie saoudite et du Moyen-Orient, c'est très très important. D'ailleurs, la présence du Dakar ici le prouve, on s'aperçoit qu'en termes de développement sportif et culturel, c'est un pays qui fait beaucoup. On n'aurait pas imaginé une dizaine d'années en arrière que tous ces grands champions viennent dans ce pays. Si je peux faire un comparatif pour Cristiano, je pense que ça ressemble un peu à l'arrivée de Pelé aux États-Unis à son époque (le Brésilien a joué aux New York Cosmos de 1975 à 1977), notamment pour le développement du football, du sport et de la culture en Arabie saoudite".

Le Français n'est pas inquiet à l'idée d'entraîner un si grand joueur : "Avoir des grands joueurs, c'est toujours plus facile à manager, ça aide l'équipe. C'est fou comme ça a donné un coup de projecteur sur notre club. Maintenant, tout le monde sait où est Al-Nassr dans le monde entier. Ronaldo draine un nombre de followers assez incroyable, je pense que le club a dû passer de 800 000 à 10 millions de followers en quelques heures ou quelques jours grâce à son arrivée. C'est au-delà du joueur de foot".

"On avait un match à jouer, donc on a décidé de discuter de manière plus approfondie les jours qui vont venir. Il s'est entraîné ce dimanche. Mais on aura le temps de discuter et de bien se comprendre sur ce que j'attends de lui et sur ce qu'il attend aussi de son entrée dans l'équipe. Après, je le pense sincèrement, la seule chose que je souhaite pour Cristiano, c'est qu'il retrouve le plaisir de jouer et le sourire. Parce que, ces derniers mois, entre Manchester United, l'équipe nationale et aussi au niveau privé, il n'a pas eu que des moments faciles. S'il retrouve le plaisir de jouer, ça sera un bel objectif d'atteint", a conclu Rudi Garcia.