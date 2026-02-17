Les regrets de Wilfried Mbappé sur l'enfance de son fils

Wilfried Mbappé a évoqué les sacrifices consentis par l'attaquant tout au long de sa vie pour devenir l'un des meilleurs joueurs du monde.

Il est notamment revenu sur le départ précoce de Kylian du domicile familial et sur les moments manqués avec son fils.

« Je tiens à souligner les sacrifices consentis. Il s'agit des sacrifices humains que cela implique d'avoir un fils footballeur », a déclaré M. Mbappé à l'émission « C à vous » de France 5.

« Kylian a quitté la maison à 12 ans et n'y est jamais revenu. Les gens ne s'en rendent pas compte. Maintenant que c'est une réussite, on me dit : "Il est devenu ceci", "Il est devenu cela". » Mais il y a tellement de choses qui nous manquent. Tant de choses irremplaçables. Tant de choses que nous n'avons pas faites.

« De nos jours, qui a des enfants à perdre à 13 ou 14 ans ? Personne ! Il n'y a pas un père, pas une mère, qui puisse dire : "Mon fils est parti de la maison à 13 ans et n'est jamais revenu !" C'est ce qui nous est arrivé. C'est son projet, c'est une belle histoire et tout ça, mais c'est vrai que quand je l'explique à certains parents… ils ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas : il jouait déjà à Monaco, avec des champions… »

Wilfried a raconté la première rencontre entre Kylian et Zinedine Zidane et se souvient de l'impact énorme que cela a eu sur son fils.

« Enfant, Kylian était joyeux et turbulent. Quand cet homme a ouvert la porte… bam ! Il lui a fait signe de se taire, et il est devenu complètement muet. Depuis ce jour, je vois Zidane différemment. C'est vraiment une personne remarquable. »

Mbappé n'a pas encore collaboré avec Zidane dans un cadre professionnel, mais ce n'est peut-être qu'une question de temps, « Zizou » étant pressenti pour succéder à Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France après la Coupe du Monde 2026.

« Si c'est Zidane, nous serons tous ravis », a-t-il déclaré. « Je ne sais pas s'il est le candidat idéal, mais ce serait une excellente chose. Succéder à Deschamps sera très difficile. Aujourd'hui, on lui trouve beaucoup de défauts, mais une fois qu'il sera parti, nous découvrirons toutes ses qualités. »