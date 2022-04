Les regrets de Guardiola après le nul contre Liverpool

Le choc de dimanche en Premier League entre Manchester City et Liverpool à l'Etihad ne pouvait pas être plus important, la course au titre se jouant sur le fil. Mais, au final, le match nul n'a laissé personne satisfait.

Pour Pep Guardiola, son équipe a raté l'occasion de prendre de la distance avec ses rivaux les plus proches, tandis que pour Jurgen Klopp, son équipe reste derrière les leaders du championnat, les Citizens conservant l'avantage, sans que rien ne change depuis le début de la journée.

Liverpool est revenu deux fois au score pour revenir de Manchester avec un match nul 2-2 qui les laisse à un point du leader avec sept matchs à jouer. C'est loin d'être fini, mais les deux équipes savent que c'était une occasion en or de changer l'état du jeu.

"Maintenant, les deux équipes savent qu'il reste sept matchs, il faut gagner ou tout sera fini", a déclaré Guardiola lors de sa conférence de presse d'après-match.

"J'ai eu le sentiment qu'avec ce résultat, nous avons manqué une opportunité, le sentiment que nous les laissons en vie. Mais peu importe ce qui s'est passé, ce n'est pas fini. Je dirais la même chose avec la défaite ou la victoire.

"Nous savons ce que nous avons à faire. Je ne sais pas ce qui va se passer."