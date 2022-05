Le Real a conquis ce samedi sa 14e Coupe d’Europe des Champions. Au terme du match, le bonheur des Merengue a contrasté avec la désillusion des Reds.

Le Real Madrid est de nouveau roi d’Europe ! Au bout d’un parcours exceptionnel, l’équipe madrilène est allée chercher la 14e C1 de sa riche histoire. Un but de Vinicus Jr et des arrêts monumentaux de Thibaut Courtois ont permis aux Espagnols de se défaire des Reds. Après la partie, Benzema et ses coéquipiers ont fait part de leur immense joie, tandis que les hommes de Jurgen Klopp ont exprimé leur amertume.

🗣 Carlo Ancelotti : "On était les meilleurs (...) Si tu n'as pas de corazón, tu ne peux pas gagner ce match"#UCL | #VILLIV | #CCC



▶️ https://t.co/IH2nOcYw4F pic.twitter.com/I0PPGxuY2X — Canal Football Club (@CanalFootClub) May 28, 2022

Carlo Ancelotti (entraineur du Real Madrid sur Canal+) :

« Je suis très content. Match difficile. On a bien géré la 1e mi-temps. On a eu des difficultés. On a marqué, et quand on a marqué, on a bien contrôlé. On méritait de gagner cette compétition. Car on a été les meilleurs. On a montré de la qualité et du cœur, et de l’attitude. On l’a montré surtout en finale, car sans le cœur on ne gagne pas ce match. Je suis content de gagner cette compétition pour ce club, le plus grand club du monde. Ballon d’Or pour Benzema ? Oui, il n’y a pas de discussion ».

Ferland Mendy (défenseur du Real Madrid sur TF1) :

C’est la folie. Il y a beaucoup d’émotions. Supporters et la famille aussi. Derrière, on a été soudés. On n’a pas arrêté de parler pendant tout le match. On s’est dit qu’on devait rester concentrés et travailler ensemble. C’est un parcours de folie. On n’était pas les favoris, mais on a fait le travail. On est allés jusqu’au bout.

Thibaut Courtois (gardien du Real Madrid sur BT Sport) :

"Aujourd'hui, j'avais besoin de gagner une finale pour ma carrière, pour tout le travail accompli, pour mettre un peu de respect sur mon nom, car je ne pense pas être assez respecté. Surtout en Angleterre".

Karim Benzema (attaquant du Real Madrid sur Canal+) :

L'article continue ci-dessous

« Une nouvelle Ligue des Champions. Ce sont des choses implorantes dans la vie. C’est difficile d'en gagner, cette année encore plus. On mérite note victoire, car on a joué que des grandes équipes. Il n’y a pas de chance. Il n’y a aucune chance. Tu peux l’avoir une fois, mais pas à chaque fois. On a fourni des efforts incroyables et on n'a jamais lâché. On est ungroupe où on est tous importants. Les titulaires et les remplaçants. C’est tout le monde. C’est un vrai groupe. Finir meilleur buteur ?C'est toujours bien de participer et faire gagner mon équipe. Le plus important c'est de remporter la 5e Ligue des Champions. Le Ballon d’Or ? Forcément, c’est dans un coin de ma tête. En club, je ne peux pas faire mieux. Moi je suis fier de ce que j'ai réussi ».

Jurgen Klopp (manager de Liverpool sur Canal+) :

Ce qui nous a manqué ? Un but. On a tiré 23 fois, 9 fois cadré. C’est superbe pour une fijnale. Mais il faut que la balle franchisse la ligne. Courtois est l’homme du match, cela veut tout dire. Il nous a manqué ce but. On a raté. C’est comme ça, il faut l’accepter. C’est difficile, mais on l’accepte. En 1e période, on a eu la possession, le milieu était haut, mais ils ont bien défendu et on a eu du mal à trouver la profondeur. On a eu nos situations, cependant. Qu’est-ce que je peux dire ? Madrid n’a pas été aussi bien pendant 90 minutes. Bravo au Real, et je l’ai dit à tous leurs joueurs. On reviendra encore.