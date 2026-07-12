Les quatre géants… Une affiche inédite en demi-finale de la Coupe du monde

Le tableau des demi-finalistes de la Coupe du monde 2026 est désormais complet, l’Argentine ayant décroché la dernière place qualificative en battant la Suisse 3-1 après prolongation, ce dimanche matin.

Les demi-finales opposeront la France, numéro un mondial, à l’Espagne, troisième, tandis que l’Argentine, deuxième, défiera l’Angleterre, quatrième.

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Selon le site de statistiques « Squawka », c’est la première fois dans l’histoire de la Coupe du monde que les demi-finales réunissent les quatre meilleures équipes du classement de la Fédération internationale de football (FIFA), un fait sans précédent qui reflète la domination des grandes puissances du football sur cette édition de la Coupe du monde.

Les Bleus avaient dominé le Maroc (2-0) en quarts, tandis que la Roja avait éliminé la Belgique (2-1) et que les Three Lions s’étaient imposés face à la Norvège sur le même score.

Dans le match opposant l’Argentine à la Suisse, les « Albicelestes » ont ouvert le score par Alexis McAllister dès la 10^e minute, avant que Dan Ndoye n’égalise pour la sélection européenne à la 67^e, envoyant la rencontre en prolongation.

L’Argentine a finalement emporté la rencontre grâce à deux buts tardifs, inscrits par Julián Álvarez à la 112^e minute et Lautaro Martínez à la 120^e+1.



