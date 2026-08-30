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Les qualités techniques n'y changeront rien : Gerrard met en garde Liverpool contre une crise précoce

Liverpool vs Nottingham Forest
Liverpool
Nottingham Forest
Premier League
S. Gerrard
Angleterre

Signal d'alarme avant de perdre la boussole dans la course au titre

Steven Gerrard, légende de Liverpool, a critiqué le caractère de son ancien club après son match nul 2-2 face à Nottingham Forest, samedi, sur la pelouse d'Anfield, lors de la deuxième journée de la Premier League 2026-27.

Il a estimé que l'équipe avait besoin de davantage d'agressivité et de solidité, afin de ne pas avoir de regrets dans la course aux titres.

Gerrard a déclaré, lors de son analyse du match sur la chaîne TNT Sports, que Liverpool possédait la qualité technique et les talents nécessaires, mais qu'il ne se montrait pas assez tranchant dans les duels et les contacts, décrivant l'équipe comme « trop gentille ».

L'ancien capitaine de Liverpool estime que le problème ne concerne pas un joueur en particulier, mais la manière dont l'ensemble du groupe aborde les moments du match qui exigent plus de force, que ce soit dans le pressing, la récupération ou l'imposition de son emprise sur l'adversaire.

Il a ajouté que l'équipe avait besoin de joueurs capables de changer la nature de la confrontation, non pas seulement par la technique, mais en affichant une personnalité compétitive qui rende la tâche difficile aux adversaires. Gerrard a souligné que la maîtrise du ballon et l'échange de passes ne suffisaient pas à eux seuls dans les matches du championnat anglais, en particulier à Anfield, où l'équipe doit réussir à enflammer les tribunes et à imposer son rythme à ses adversaires.

Il a estimé que Liverpool devait devenir plus solide physiquement et mentalement, et aborder les duels avec plus d'intensité, en particulier lors des matches où l'équipe perd l'avantage de son terrain, afin de ne pas laisser ses adversaires repartir avec un résultat positif.

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