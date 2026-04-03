Les Pyramides écrasent l'ENPPI et se qualifient pour la finale de la Coupe d'Égypte

Les Pyramids ont décroché leur place en finale de la Coupe d'Égypte après une victoire écrasante 4-0 face à l'ENPPI vendredi soir au stade Petrosport, poursuivant ainsi leur parcours vers un deuxième titre de leur histoire.

Pyramids a démarré le match en force, et Mostafa Ziko a ouvert le score dès la 14e minute, avant que Nasser Maher ne double la mise sur penalty à la 35e minute.

En deuxième mi-temps, l'équipe a maintenu la pression offensive. Nasser Maher s'est à nouveau illustré en inscrivant le troisième but à la 54e minute, puis Mahmoud Zallaka a conclu ce festival offensif par un quatrième but six minutes plus tard.

Grâce à cette victoire, Pyramids affrontera le club Z en finale prévue le 10 mai prochain, dans un match à caractère de revanche après que la finale précédente les avait réunis et avait vu Pyramids remporter son premier titre en 2024.

De son côté, l'ENPPI a continué de miser sur ses jeunes joueurs, la rencontre ayant vu la participation de joueurs nés en 2005 et d'un autre né en 2007, une expérience qui confirme la volonté du club de donner leur chance aux jeunes talents malgré la sévérité du résultat.