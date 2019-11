Les propriétaires de Man City deviennent actionnaires majoritaires de Mumbai

Le City Football Group a franchi une étape importante sur le marché potentiellement lucratif du football en Inde.

Les propriétaires de sont devenus les actionnaires majoritaires de Mumbai City, club de Super League indienne. Le City Football Group a acquis une participation de 65 % dans le club, les 35 % restants étant détenus par les actionnaires existants, Ranbir Kapoor - un acteur et cinéaste de renom - et Bimal Parekh.

Mumbai est le huitième club de football à être placé sous l'égide du CFG, avec Manchester City, champion de , New York en , Melbourne City en , Yokohama F. Marinos au , Club Atletico Torque en , Girona en et Sichuan Jiuniu en .

Khaldoon Al Moubarak, président du CFG, a déclaré dans un communiqué : "Nous pensons que cet investissement apportera des bénéfices transformateurs au Mumbai City FC, au City Football Group et au football indien dans son ensemble. Le City Football Group s'engage pour l'avenir du football en et pour le potentiel du Mumbai City FC dans ce futur.

"Nous sommes impatients de jouer un rôle actif au sein des supporters du Mumbai City FC et des communautés locales, et de travailler avec nos copropriétaires pour développer le club le plus rapidement possible."

Mumbai City, qui joue au Mumbai Football Arena, un stade de 8 000 places, a été lancé en 2014. Ils ont terminé troisièmes de l'ISL en saison régulière 2018-19 avant de s'incliner contre Goa lors des play-offs d'après-saison. Ils ont remporté un seul de leurs cinq premiers matches en 2019-2020.

Interrogé par Sky Sports cette semaine, Al Mubarak a clairement indiqué que l'expansion en Inde était une priorité : "Quand nous regardons la croissance, nous regardons trois grands marchés - les États-Unis, la Chine et l'Inde.

"Nous avons investi à New York et c'est notre présence américaine en MLS, nous avons investi en Chine et l'Inde est certainement le prochain grand marché sur lequel nous aimerions avoir une position. J'espère que très bientôt, nous pourrons nous implanter sur ce marché et poursuivre notre croissance sur les bons marchés mondiaux."