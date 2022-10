Les propos forts d'Ancelotti sur Ramos au PSG

Carlo Ancelotti a évoqué le choc contre Séville en conférence de presse.

Ce vendredi, Carlo Ancelotti a été sondé sur le choc contre Séville en Liga en conférence de presse. Le coach du rea a été questionné sur ses anciens joueurs, Isco et Sergio Ramos.

L'ancien milieu du Real Madrid Isco Alarcón a été utilisé fréquemment par Jorge Sampaoli, et un retour en forme et une visite au Bernabéu pour le milieu de terrain originaire de Malaga est quelque chose qui plaît à Ancelotti : "Je suis heureux de voir [Isco] jouer, heureux de le saluer, je l'aime beaucoup, c'était un grand joueur de ce club."

Toujours au sujet d'autres anciens joueurs du Real Madrid, le patron a évoqué l'ancien défenseur de Séville et légende du Real Madrid, Sergio Ramos, et son retour en forme au PSG : "Cela ne me surprend pas, il reste l'un des défenseurs centraux les plus forts du monde. Le football a changé, on peut jouer jusqu'à 40 ans maintenant, Maldini a gagné une Ligue des champions avec moi à 40 ans. Les joueurs prennent mieux soin d'eux, ils peuvent jouer plus longtemps."