Les propos étranges de Thibaut Courtois sur le Barça

Le Clasico a fait l'objet de beaucoup moins de débats que les habituelles "polémiques" au lendemain de l'événement.

Il était difficile de contester la physionomie du match, et même Thibaut Courtois a reconnu que Barcelone avait bien défendu.

Le manager du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a affirmé que Barcelone ne méritait pas de gagner le match, ce dont Thibaut Courtois a convenu lors de son interview d'après-match avec Movistar+ (via MD).

"Nous avons dominé le match mais ils ont essayé de défendre le résultat après un but malchanceux et il était difficile de tirer au but. C'était très difficile. Ils ont gagné alors qu'ils ne le méritaient pas. Nous avons joué un match contrôlé mais nous n'avons pas trouvé l'opportunité de marquer un but."

Il est impossible d'argumenter que les Los Blancos n'ont pas dirigé le jeu pendant la majorité du match, enregistrant 65% de la possession de balle. Cependant, avec aucun tir cadré, même Courtois a reconnu que les Blaugrana ont fait un bon travail en défense.

"Ils ont très bien défendu, ils encaissent peu de buts en Liga. Parfois, la dernière passe ne passe pas. C'est tout à leur honneur, ils ont très bien défendu et nous devrons essayer de gagner au match retour. "

Ancelotti poursuivrait en disant qu'il pense que le Real Madrid a de bonnes chances de gagner s'il joue de la même manière à Barcelone, et Courtois était d'accord avec son manager.

"Quand on perd contre le Barça, c'est toujours une mauvaise chose".

"[Le résultat] ne va pas non plus changer l'objectif du match retour. Nous devons gagner notre match et continuer. Nous verrons comment nous arriverons après les matchs de championnat que nous avons maintenant."

Le Real Madrid jouit rarement d'un tel contrôle dans les matchs, et cela explique peut-être son manque de mordant en attaque. Ils ont tendance à prospérer sur l'espace en attaque et les jeux plus ouverts, ce qui était évident contre Liverpool en Ligue des champions. Par rapport à cette défaite et à leur match nul contre l'Atletico Madrid, il est clair que les Blancos ont beaucoup plus de mal lorsque c'est à eux de briser une défense.