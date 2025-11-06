Les propos choquants de Toni Kroos sur l'affaire Hakimi

La légende allemande du Real Madrid estime que l'arbitre Maurizio Mariani a été influencé par la blessure d'Achraf Hakimi plutôt que par le tacle lui-même. Diaz a cependant présenté ses excuses publiquement par la suite, tandis que le Bayern a soutenu son attaquant.

Kroos réagit après la polémique suscitée par l'expulsion de Diaz.

La victoire convaincante du Bayern (2-1) à l'extérieur face au PSG en Ligue des Champions a été éclipsée par une décision arbitrale très controversée. L'international colombien Diaz, auteur des deux buts du Bayern en première mi-temps, a reçu un carton rouge direct après intervention de la VAR pour un tacle sur le latéral parisien Hakimi. Initialement averti d'un simple carton jaune, l'arbitre Maurizio Mariani est revenu sur sa décision après avoir visionné l'action, invoquant une force excessive et un danger pour l'adversaire.

Hakimi, qui a quitté le terrain visiblement souffrant et en larmes, a par la suite reçu un diagnostic de déchirure de la syndesmose et de lésion du ligament deltoïde, ce qui devrait le tenir éloigné des terrains pendant environ huit semaines.

Cet incident a radicalement changé le cours du match, même si le Bayern a conservé son avantage pour remporter une victoire cruciale à l'extérieur et porter ainsi sa série de victoires sous la direction de Vincent Kompany à 16 matchs consécutifs toutes compétitions confondues. Depuis, l'incident est devenu le principal sujet de discussion dans le football européen, suscitant des opinions diverses parmi les consultants, les anciens arbitres et les joueurs. Parmi les critiques les plus virulents, on retrouve la légende allemande Kroos.

« Ce n'était pas un carton rouge » - Une légende du Real Madrid remet en question la décision de l'arbitre.

Dans son podcast Einfach mal Luppen, Kroos a affirmé avec conviction que l'arbitre avait pris la mauvaise décision. « Pour moi, c'est clair : ce n'était pas un carton rouge », a déclaré Kroos, insistant sur le fait que l'arbitre « a laissé la blessure d'Hakimi influencer son analyse de l'action ».

L'Allemand a soutenu que le tacle, bien que vigoureux, n'indiquait pas une intention malveillante de la part de Diaz. « Si Hakimi s'était relevé après le tacle, personne n'aurait revu l'action. »

Kroos s'est également penché sur le rôle de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), suggérant que les ralentis pouvaient déformer la réalité : « Dans ce genre de situation, l'arbitre doit juger l'action elle-même, et non ses conséquences. »

Sa position rejoignait celle de plusieurs joueurs du Bayern, dont Joshua Kimmich et Josip Stanisic, qui ont laissé entendre que la blessure avait pu influencer la décision. Cependant, Kimmich a admis après réflexion : « En revoyant le ralenti et la manière dont il le touche, on comprend que l'arbitre ait sorti le carton rouge. »