Les propos choquants de James Rodriguez sur le Real Madrid

Dans des propos rapportés par Fabrizio Romano, le footballeur colombien a révélé qu'il y a de fortes chances qu'il soit sur le départ et quitte le Moyen-Orient cet été.

"Le marché des transferts s'ouvrira bientôt, nous verrons", a déclaré l'ancien joueur du Real Madrid. "Revenir dans le football d'élite est une possibilité sérieuse. Voyons qui voudra à nouveau de mon pied gauche".

James, 30 ans, joue actuellement au Qatar. Il a rejoint Al-Rayyan durant l'été 2021 après une saison passée sous les ordres de Carlo Ancelotti à Everton. Il a quitté Goodison Park lorsque le successeur d'Ancelotti, Rafa Benitez, lui a fait comprendre qu'il pouvait partir.

Depuis, James a inscrit cinq buts et délivré sept passes décisives lors des 15 matches qu'il a disputés pour le club qatari, mais il semble prêt à retrouver le football européen.

Il a fait 135 apparitions pour Madrid pendant son séjour dans la capitale espagnole, avec 37 buts et 42 passes décisives, et a également représenté Porto, le Bayern Munich et Monaco en Europe.

Compte tenu de son histoire avec les Blancs et Everton, il n'est pas surprenant que James ait soutenu Liverpool pour battre Madrid lors de la finale de la Ligue des champions à Paris le 28 mai.

"Liverpool traverse un très bon moment et ils ont Luchito Diaz là-bas", a déclaré James comme le rapporte Cadena SER. "Je veux que Lucho devienne champion".

"Mais Madrid est très fort dans ce type de match. Nous l'avons vu en quart de finale et en demi-finale. Ils ont beaucoup d'histoire et ça va être difficile. J'ai d'anciens coéquipiers au Real Madrid, j'aime beaucoup ce club. Ils ont une longue histoire dans ce type de match, mais Liverpool peut réaliser une grande performance.