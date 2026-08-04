Le président de la Fédération internationale de football, Gianni Infantino, a convoqué une réunion d'urgence avec les hauts responsables de la FIFA demain mercredi dans la capitale marocaine, Rabat, afin de tenter de contenir la crise grandissante qui menace son avenir, après l'intensification des pressions à son encontre à la suite du retrait de son projet controversé visant à créer une société commerciale pour gérer les droits commerciaux et opérationnels des compétitions de la Fédération internationale.

Selon la chaîne britannique « Sky Sports », cette réunion intervient au moment où Infantino fait face à une série de critiques sans précédent, après avoir été contraint la semaine dernière d'abandonner le projet « FIFA Forward Enterprise » (FFE), qui prévoyait la vente de 20 % de la nouvelle société à des investisseurs du secteur privé, à la suite d'un large rejet des confédérations continentales et des fédérations nationales et de menaces de boycott des compétitions de la FIFA.

La crise a connu une nouvelle escalade ce mardi, après que plusieurs personnalités de premier plan, au sein et en dehors de la FIFA, ont adopté des positions publiques qui ont accru la pression sur le président suisse.

La plus notable de ces prises de position a été la déclaration d'Arsène Wenger, qui a affirmé qu'il n'avait pas pris part à l'élaboration du projet, estimant que la décision de le retirer était « extrêmement nécessaire et non négociable », et insistant sur sa conviction quant à la nécessité d'une FIFA indépendante fonctionnant selon les principes de transparence et d'intégrité.

Le secrétaire général de la FIFA, Mattias Grafström, a également adressé un message aux employés de la Fédération, dans lequel il a qualifié ce qui s'est produit ces derniers jours de « série regrettable et inacceptable d'événements », exprimant sa gratitude envers les employés de la FIFA après qu'ils se sont retrouvés au cœur d'une crise politique qui ne les concernait pas, et affirmant que l'institution continuerait de remplir sa mission malgré les turbulences qu'elle traverse.

Ces déclarations interviennent quelques jours après la démission du conseiller de premier plan d'Infantino, Carlos Cordeiro, qui avait qualifié le projet « FIFA Forward Enterprise » de « mauvaise affaire pour le football ».

Dans un autre développement qui a compliqué davantage la situation, le président de la Fédération jordanienne de football, le prince Ali ben Al-Hussein, a directement accusé la FIFA de pratiquer un « chantage », affirmant que la Fédération internationale avait conditionné l'octroi d'une aide à la Fédération jordanienne sur plusieurs dossiers, parmi lesquels des créances financières et des problèmes rencontrés par les supporters jordaniens durant la Coupe du monde, à l'annonce d'un soutien à Infantino lors des prochaines élections.

Le prince Ali a précisé que la Fédération jordanienne attend toujours de percevoir les primes de finaliste de la Coupe arabe 2025, et a également évoqué les charges fiscales supportées par la Fédération en raison de l'installation de la délégation de l'équipe nationale aux États-Unis, ainsi que les difficultés rencontrées par les supporters pour obtenir des visas de voyage, affirmant que « le véritable problème réside dans la direction » et que la Jordanie « n'accordera pas son soutien à Infantino ».

En revanche, l'Union européenne de football poursuit son escalade contre le président de la FIFA, après avoir annoncé qu'elle étudiait l'engagement de poursuites judiciaires dans le cadre du projet « FIFA Forward Enterprise », et réclamé la conservation de tous les documents et correspondances relatifs au projet en vue d'une enquête.

L'UEFA avait perdu confiance en Infantino à la suite de la crise, tandis que plusieurs fédérations européennes, dont l'Angleterre et le Pays de Galles, ont retiré leur soutien officiel à sa réélection, dans un contexte où l'on s'attend à ce que d'autres fédérations rejoignent cette position.

La pression sur le président de la FIFA s'est accentuée après que l'ancien président de la Fédération internationale, Sepp Blatter, a appelé à l'élection de la première femme à la tête de l'institution, annonçant son soutien à la présidente de la Fédération norvégienne de football, Lise Klaveness, pour succéder à Infantino.

Blatter a affirmé que Klaveness faisait partie des rares personnalités à avoir maintenu leurs positions indépendantes au sein du football mondial, soulignant que le temps était venu pour une femme de prendre la direction de la FIFA, alors que la Norvège figurait parmi le nombre limité de fédérations qui se sont abstenues d'annoncer leur soutien à la réélection d'Infantino lors des élections de mars 2027.

Le continent asiatique est perçu comme le terrain décisif de toute éventuelle course électorale à la présidence de la FIFA, dans un contexte où l'on s'attend à ce que l'Europe et les fédérations d'Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes soutiennent toute initiative visant à mettre fin au mandat d'Infantino, face au maintien de son appui de la part de plusieurs fédérations d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Océanie.