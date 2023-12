Les premiers mots de Jim Ratcliffe après le rachat de Manchester United

Le nouvel actionnaire de Manchester United, Jim Ratcliffe, s’est exprimé après le rachat des parts du club.

C’est la nouvelle du jour en Angleterre et précisément à Manchester. L’un des deux clubs phares de la ville, United, a annoncé le rachat de 25% de ses actions par la société Ineos, qui devient actionnaire minoritaire des Red Devils. Après l’officialisation de l’opération par Manchester United, le propriétaire d’Ineos, Jim Ratcliffe, a pris la parole.

Jim Ratcliffe heureux de sa nouvelle acquisition

Il aura fallu 13 mois de négociations pour que la famille Glazer, propriétaire de Manchester United, puisse céder une partie des actions du club à un autre actionnaire. Grand gagnant de l’affaire, Jim Ratcliffe s’est réjoui de sa nouvelle acquisition. « En tant que garçon de la région et supporter du club depuis toujours, je suis très heureux que nous ayons pu conclure un accord avec le conseil d'administration de Manchester United qui nous délègue la responsabilité de la gestion des opérations de football », a déclaré le propriétaire d’Ineos et de Nice.

Les premiers chantiers d’Ineos

Jim Ratcliffe n’attendra pas longtemps pour prendre s’occuper de ses nouvelles responsabilités. Le patron d’Ineos a annoncé dans la foulée les chantiers sur lesquels il compte travailler. « Nous apporterons les connaissances, l'expertise et les talents mondiaux du plus grand Le groupe INEOS Sport contribuera à améliorer davantage le club, tout en fournissant également des fonds destinés à permettre de futurs investissements à Old Trafford. Nous sommes ici pour le long terme », a-t-il ajouté dans un communiqué publié par Manchester United.

« Nous voulons tous voir Manchester United à sa place »

Jim Ratcliffe est bien conscient de la situation actuelle de Manchester United. Eliminés de la Ligue des Champions, les Red Devils (28pts) occupent la 8e place de Premier League et restent sur 4 matchs sans victoire. Ayant désormais en charge la partie sportive du club, Ineos et son président, Jim Ratcliffe vont devoir redresser le club. « Nous reconnaissons que de nombreux défis et un travail acharné nous attendent, que nous aborderons avec rigueur, professionnalisme et passion. Nous nous engageons à travailler avec tout le monde au sein du Club – le conseil d’administration, le personnel, les joueurs et les supporters – pour aider le Club à aller de l’avant. Notre ambition commune est claire : nous voulons tous voir Manchester United à sa place, au sommet du football anglais, européen et mondial », a confié Jim Ratcliffe.