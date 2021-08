Les précisions de Tuchel sur le cas Abraham

Le manager de Chelsea, Thomas Tuchel, a admis que Tammy Abraham n'était "pas content" du manque de temps de jeu, mais refuse de commenter les rumeurs.

Tammy Abraham a vu son temps de jeu considérablement diminué après l'arrivée de Tuchel la saison dernière, et ses minutes devraient encore être réduites par l'arrivée imminente de Romelu Lukaku depuis l'Inter.

Alors que des informations virculent selon lesquelles Abraham pourrait être prêt à signer à l'AS Rome, Tuchel a choisi de garder le silence sur l'avenir du joueur de 23 ans. Lors d'une conférence de presse mardi, le coach allemand a été sondé à propos des informations faisant état d'un transfert éventuel d'Abraham à Rome : "Je ne commenterai pas la situation, pas avant de savoir si c'est vrai ou non".

"Tammy est dans le groupe [pour la Super Coupe de l'UEFA de mercredi contre Villarreal] et a fait de bons matchs de préparation. Il n'était clairement pas content de la dernière saison et il a peut-être ses raisons. C'était peut-être de ma faute de ne pas l'avoir poussé et de ne pas lui avoir fait confiance au même niveau que les autres joueurs."

"Je peux comprendre qu'il veut plus de minutes. Mais quels sont les plans de Tammy ? Se bat-il pour revenir dans l'équipe ? Ou veut-il changer le club en un où il a une meilleure chance d'être un titulaire? ", a ajouté Tuchel.

"Je peux comprendre et c'est la situation. C'est une situation tout à fait normale jusqu'à la fermeture du mercato. Tammy est l'un des joueurs dont nous évaluons constamment la situation. Il n'y a pas de nouvelles maintenant, il est disponible pour le onze de départ demain ou pour démarrer sur le banc.", a asséné le coach allemand.

Alors que Chelsea devrait dépenser une fortune pour Lukaku, le club visera à récupérer une partie de ces fonds en vendant Abraham. Il y a beaucoup de formations intéressées par l'attaquant, qui a quand même réussi à marquer 12 buts la saison dernière malgré son temps de jeu réduit en seconde moitié de campagne.