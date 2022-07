Les plus gros transferts à attendre en Liga cet été

La nouvelle saison de football a officiellement débuté le 1er juillet et la fenêtre des transferts bat son plein.

La Liga a été calme jusqu'à présent, à l'exception de quelques transactions décisives en début de saison - surtout si on la compare à la Premier League - mais il y a beaucoup de potentiel pour qu'elle explose à mesure que l'été avance.

Frenkie de Jong

Le FC Barcelone est actuellement en négociations avec Manchester United pour vendre le Néerlandais pour un montant total de 85 millions d'euros, y compris les frais supplémentaires. De Jong a rejoint le FC Barcelone en provenance de l'Ajax à l'été 2019 après avoir été la vedette de l'équipe qui s'est rendue en demi-finale de la Ligue des champions cette saison-là pour s'incliner face à Tottenham. Mais il n'a pas réussi à reproduire la forme qui lui a valu d'être transféré.

Jules Koundé

Le FC Séville a accepté que le Français quitte le Sanchez-Pizjuan cet été après avoir repoussé les convoitises depuis deux ans. Barcelone et Chelsea semblent être les principaux prétendants à sa signature, bien que ces derniers semblent avoir récemment jeté leur dévolu sur Matthijs de Ligt, le défenseur central de la Juventus. Le grand problème du FC Barcelone est de trouver le bon montage financier.

Raphinha

Leeds United a également accepté que l'international brésilien de 25 ans parte pour jouer à un plus haut niveau cet été. Raphinha a rejoint le club de Premier League à l'été 2020 et est devenu depuis l'un des joueurs les plus explosifs d'Angleterre. Barcelone est sa destination préférée, mais Arsenal et Chelsea sont également compris comme poussant fort pour le signer.

Dani Ceballos

Le milieu de terrain andalou s'est révélé être un élément important de l'équipe de Carlo Ancelotti à la fin de la saison 2021/22, et a même participé à la victoire en finale de la Ligue des champions contre Liverpool. Mais après la signature d'Aurélien Tchouameni par le Real Madrid, il est devenu évident qu'il aura peu d'opportunités la saison prochaine. Un retour au Real Betis est possible.

Memphis Depay

Le Néerlandais veut rester au Camp Nou mais il est sur le point d'entamer la dernière année de son contrat avec le club qu'il a rejoint l'été dernier. Barcelone ne permettra pas que cela se produise, donc soit son contrat est renouvelé, soit il est vendu pour une somme d'argent à la fin de la saison. On a récemment entendu dire que le FC Barcelone pourrait utiliser le Néerlandais pour tenter de convaincre le FC Séville de laisser Jules Kounde quitter le club.