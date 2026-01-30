Les plans de dernière minute du Real Madrid pour le mercato

Les dirigeants du club ont choisi de ne pas recourir au marché des transferts pour résoudre leurs difficultés, une tendance désormais bien ancrée.

La dernière fois que le Real Madrid a recruté un joueur lors d'un mercato hivernal remonte à 2019, avec l'arrivée de Brahim Diaz en provenance de Manchester City. Depuis, le club a opté pour la non-réception de renforts en cours de saison, et cette stratégie ne fait pas exception pour cette campagne.

Selon le quotidien AS, le Real Madrid considère que son mercato estival est terminé. Le prêt d'Endrick Felipe à Lyon est la seule opération, arrivée ou départ, qui devrait avoir lieu avant la fermeture du marché lundi.

Le Real Madrid estime que son effectif actuel, malgré des performances en deçà des attentes ces derniers mois, est largement capable de remporter la Liga et la Ligue des Champions, les deux compétitions restantes auxquelles il participe. Cette position reste inchangée après la défaite décevante 4-2 face à Benfica mercredi, qui a mis en lumière de nouvelles faiblesses au sein de l'équipe première des Merengues.

Le Real Madrid a déjà identifié des secteurs à renforcer cet été, notamment un nouveau défenseur central et un nouveau milieu de terrain. Ces postes ont suscité des interrogations ces derniers mois, mais la situation n'est pas jugée suffisamment critique pour justifier des transferts ce mois-ci, ce qui représente un risque.

Cette position du Real Madrid n'est pas surprenante, mais il ne fait aucun doute que les supporters seront frustrés par l'absence d'activité sur le marché des transferts. Les dirigeants du club estiment peut-être que l'effectif a le potentiel pour réussir, mais il n'a montré aucun signe d'atteindre son meilleur niveau ces derniers mois, ce qui explique pourquoi des renforts auraient été les bienvenus.