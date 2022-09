Les notes de PSG-Juventus : un TGV nommé Mbappé

L’attaquant français a rapidement placé le PSG sur les bons rails en inscrivant un doublé en première période.





Gianluigi Donnarumma 5/10

On l’attendait de voir sa gestion du jeu au pied, registre dans lequel il est en difficulté depuis quelques mois. Face à un bloc qui a souvent pressé, l’Italien n’a pas pris de risques dans ce registre en atteste sa sortie lointaine dès le début du match. Il réalise un arrêt réflexe ensuite sur une tête de Milik (19e), capte une frappe lointaine de Kostic mais manque complètement sa sortie sur la réduction du score de Mc Kennie (53e). Le gardien parisien se reprend et sort une tête de Vlahovic d’une belle horizontale (56e).







Sergio Ramos 6/10

Averti très tôt pour contestation, l’Espagnol a pourtant sorti une prestation propre avec des interventions hautes bien senties et par moments beaucoup de volume dans ses replis, lui qui a parfois dézoné à droite quand Hakimi était en position haute. Il est tout de même pris par Milik sur l’occasion turinoise de la première période mais se rattrape en sauvant devant sa ligne (19e) puis en étant impliqué sur l’action du break (2-0, 22e)







Marquinhos 6/10

En difficulté sur certaines séquences depuis le début de saison, le capitaine parisien a été sobre et on ne l’a pas trop vu anticiper sur les offensives turinoises. Mais il est pris au duel de la tête par Vlahovic qui oblige Donnarumma à un arrêt de grande classe (56e). Deux interventions précieuses devant l’attaquant turinois qui partait seul au but (70e, 83e).







Presnel Kimpembe 6/10

Une première période tranquille sans réels dangers. L’international français a été mis sous pression en seconde malgré quelques interventions autoritaires dans sa surface comme ce duel face à Vlahovic où il gène considérablement l’attaquant. Pas toujours serein non plus.













Achraf Hakimi 7/10

Ses courses sont impressionnantes et son positionnement à considérablement fait mal comme sur cette récupération haute qui amène une frappe de Vitinha (35e). Surtout, il se fait remarquer par son déplacement sur le but du break où il sert parfaitement Mbappé (2-0, 22e). Vigilant défensivement, il est remplacé par Mukiele (78e).







Vitinha 6/10

Moins offensif que d’habitude mais plus dans le combat, il a beaucoup couru pour gêner la relance turinoise et a été à l’origine de beaucoup de récupération de balle. Il tente sa chance tout de même mais son ballon passe au-dessus (35e) du but de Perin. Remplacé par Danilo Pereira, il a reçu une ovation du Parc (78e).







Marco Verratti 7/10

Il couvre, dribble, remonte le ballon, fait la faute au bon moment (65e). Le Verratti des grands soirs en somme. Outre des récupérations de balles encore nombreuses, il offre un récital sur le second but parisien en repiquant à l’intérieur avant de donner à Mbappé (22e). Encore un volume de jeu monstrueux. Remplacé par Renato Sanches (87e).













Nuno Mendes 6/10

Souvent très haut, son positionnement a obligé Cuadrado a resté vigilant et à ne monter que très rarement. Mais son apport offensif a été encore plus important en seconde période, où ses débordements ont fait mal, comme face à Cuadrado. Il a délivré quantité de centres dont un pour Neymar qui a trouvé les gants de Perin (50e). Il a néanmoins été pris par McKennie sur le but turinois.







Lionel Messi 5/10

Pas toujours inspiré dans ses choix de passe en première période, il oublie Mbappé lancé à gauche dans la surface (35e) et Hakimi en bonne position de contre (39e). Par la suite, l’Argentin n’a jamais réussi à faire de différence ou à délivrer les caviars que l’on connaît. Une belle remontée de balle tout de même pour Mbappé qui a oublié Neymar seul (51e).







Kylian Mbappé 7/10

A toute vitesse, l’attaquant parisien a ouvert le score d’une magnifique reprise du gauche (1-0, 5e) avant de doubler la mise sur un magnifique mouvement collectif (2-0, 22e). Son bilan aurait pu être plus lourd tant il a eu d’opportunités (9e, 64e, 90e). Seul point noir de sa soirée : il oublie Neymar seul au second poteau pour le but du 3-0 et expose ensuite son équipe à un retour turinois (51e).







Neymar 6/10

L’un de ses premiers ballons perdus a amené un contre dangereux (3e). Dans la foulée, il sert parfaitement Mbappé d’une louche astucieuse. Il râle, tombe mais se replace et va au combat. Des séquences à l’image de son match, parfois brillant et parfois brouillon. Le Brésilien manque aussi une occasion de tuer le match dans les derniers instants (90e).