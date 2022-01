Les NFT font trembler les footballeurs

John Terry, ainsi que plusieurs autres footballeurs anciens et actuels, pourrait se retrouver dans une situation compliqué pour avoir fait la promotion de NFTs qui contiennent des utilisations non autorisées de marques.

Plusieurs footballeurs impliqués

Terry a été un ardent promoteur des controversés jetons non fongibles (NFT) sur les médias sociaux, mais il est apparu que Chelsea et la Premier League explorent leurs options juridiques car les images utilisent leur propriété intellectuelle sans autorisation.

Dans certains des NFTs que Terry a postés sur sa page Twitter, on peut voir à la fois le badge de Chelsea et le trophée de la Premier League, bien que l'autorisation n'ait été demandée pour aucune de ces images de marque. L'UEFA serait également en train d'examiner la question, car le trophée de la Ligue des champions a également été utilisé dans les dessins NFT montrés par l'ancien international anglais.

Terry, aujourd'hui entraîneur à l'académie de Chelsea, n'est pas la seule figure du football à se rallier à cette nouvelle tendance problématique, puisque des joueurs comme Neymar, Nigel de Jong et Reece James s'y sont également mis. Mais ce sont les NFT promus par Terry et son ancien coéquipier Ashley Cole, qui travaille également à l'académie de Chelsea, qui posent problème aux Blues et aux autorités du football.