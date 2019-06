Les News des Bleues | Blessures, suspensions et compo face à la Norvège - tout ce qu'il faut savoir

Après leur belle entrée en matière contre la Corée du Sud, les Bleues veulent enchaîner face à la Norvège dans le groupe A, ce mercredi, à Nice (21h).

Elles étaient attendues au tournant vendredi dernier au Parc des Princes et elles n'ont pas raté ce virage. En l'emportant 4-0 contre la lors du match d'ouverture, les Bleues ont prouvé que leur statut de favorites dans cette féminine n'était pas usurpé. Elles se tournent désormais vers le deuxième match qui risque d'être moins abordable face à la Norvège. La sélection scandinave a aussi remporté largement son premier match (3-0) face au et voudra jouer les troubles-fêtes à Nice, dans un stade une nouvelle fois à guichets fermés.

Le groupe

Corinne Diacre pourra compter sur l'ensemble de ses cadres pour cette rencontre. Incertaines en début de semaine, Eugénie Le Sommer et Wendie Renard se sont entraînées normalement et devraient bien être aptes pour ce rendez-vous.

Gardiennes : Sarah Bouhaddi ( ), Solène Durand ( ) et Pauline Peyraud-Magnin ( , ANG)



Défenseures : Julie Debever (Guingamp), Sakina Karchaoui ( ), Griedge Mbock (Lyon), Ève Perisset (PSG), Wendie Renard (Lyon), Marion Torrent (Montpellier) et Aïssatou Tounkara ( , ESP)



Milieux : Charlotte Bilbault ( ), Elise Bussaglia ( ), Maëva Clemaront (FC Fleury), Grace Geyoro (PSG), Amandine Henry (Lyon) et Gaëtane Thiney (Paris FC)



Attaquantes : Viviane Asseyi ( ), Delphine Cascarino (Lyon), Kadidiatou Diani (PSG), Valérie Gauvin (Montpellier) et Emeiline Laurent (Guingamp)

Les absentes

Julie Debever ne s'est pas entraînée mardi et pourrait être forfaite pour cette deuxième rencontre. La défenseure centrale de Guingamp était remplaçante lors du premier match.

La composition probable

Bouhaddi - Torrent, Mbock, Renard, Majri - Henry, Bussaglia - Cascarino Thiney, Le Sommer - Diani

L'adversaire du soir

La Norvège sera un vrai test pour les Bleues qui cherchent à assurer la qualification le plus tôt possible en 8e de finale, avec si possible la première place pour se faciliter la tâche. Les Scandinaves n'ont pas fait de cadeau au Nigeria lors de leur premier match avec un succès 3-0. Championnes du monde en 1995, les Norvégiennes joueront sans Ada Hegerberg, la grande absente de cette Coupe du monde. Malgré l'absence du premier Ballon d'Or féminin de l'histoire, l'équipe possède de nombreux atouts dont un collectif bien huilé.

Sur quelle chaîne est diffusée la rencontre ?

La rencontre aura lieu le mercredi 12 juin (21h) à l'Allianz Riviera de Nice. TF1 et Canal + diffusent le match en direct, qui peut également être vu en streaming sur leurs sites internet : MyTF1 et MyCanal.