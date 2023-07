Les neuf de Mbappé, son dernier message déchiffré

Alors qu’il est toujours en conflit avec son club du PSG, Kylian Mbappé a communiqué sur les réseaux sociaux.

Sa parole se faisait rare ces derniers temps. Depuis qu’il a été privé de tournée asiatique par son club parisien, Kylian Mbappé s’est même muré dans le silence. Une volonté certainement de ne pas nourrir la polémique et laisser les évènements poursuivre leur cours. Mais voilà, le Bondynois ne pouvait pas rester discret éternellement. Ce dimanche, il a fini par communiquer sur les réseaux sociaux.

Mbappé a-t-il fait passer un message à sa direction ?

La star française s’est contentée de publier une photo sur sa story Instagram. Mais c’est une photo qui risque de susciter des débats. L’intéressé ne fait rien de manière innocente et toute initiative de sa part prête inévitablement à interprétation et analyse.

Sur la photo en question, on le voit assis à une table de restaurant et en posant devant lui trois cartes de poker. Que des neuf et de trois couleurs différentes.

Cherche-t-il à faire passer un message à travers cette publication ? Evidemment, sur la toile, on s’est donné à cœur joie pour décortiquer la photo et en déduire le but recherché. L’explication qui est revenue la plus souvent est que l’ancien monégasque demande à sa direction la signature d’un avant-centre afin de poursuivre son aventure avec le PSG.

Pour rappel, l’été dernier, Mbappé avait déjà demandé la venue d’une pointe à Paris. Mais, il n’a pas été satisfait. Le club francilien avait cherché à attirer Robert Lewandowski avant de se faire devancer par le Barça.

Cette année encore, le PSG a cherché à s’offrir un buteur de qualité, sauf que toutes les pistes explorées se sont soldées par des échecs. Tour à tour, les dossiers Kane, Osimhen, Kolo Muani et Hojlund sont tombés à l’eau et l’équipe se trouve avec Hugo Ekitiké comme unique spécialiste du poste. Une situation qui commencerait à frustrer Luis Enrique.

Alors, Mbappé a-t-il mis son grain de sel dans cette quête d’un neuf ? Telle est l’énigme et lui seul pourra apporter la réponse.