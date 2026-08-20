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Al Ittihad v Al Wahda: AFC Champions League EliteGetty Images Sport
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Les négociations de Leverkusen éloignent Moussa Diaby d'Al-Ittihad

Al Quadisiya vs Al Ittihad
Al Quadisiya
Al Ittihad
Saudi Pro League
M. Diaby
Arabie saoudite
France

Nouvelle décision

Le Français Moussa Diaby, ailier d'Al-Ittihad, était absent de la délégation de l'équipe qui s'est envolée pour Dammam en préparation de la rencontre face à Al-Qadisiyah, vendredi soir, dans le cadre des matchs de la deuxième journée de la Roshn Saudi League, un nouveau développement qui renforce les spéculations sur son départ imminent des rangs du « Doyen ».

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Selon ce qu'a rapporté le journal saoudien « Asharq Al-Awsat », Diaby n'a pas accompagné la délégation d'Al-Ittihad en route pour Dammam, après que son avenir est devenu l'objet d'un grand intérêt ces derniers jours, avec des négociations concernant son transfert vers l'un des clubs européens.

L'absence de Diaby face à Al-Qadisiyah est la deuxième consécutive, après qu'il avait déjà été écarté du match contre Al-Najma en trente-deuxièmes de finale de la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, ce qui accroît le flou autour de la situation du joueur avec l'équipe durant la période actuelle.

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Ces développements coïncident avec des négociations en cours avec le club allemand du Bayer Leverkusen, qui souhaite faire revenir Diaby dans ses rangs, après que le joueur français avait déjà connu une expérience remarquable avec le club avant son transfert à Aston Villa puis à Al-Ittihad.

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Diaby avait rejoint Al-Ittihad au milieu de grands espoirs de le voir devenir l'un des principaux éléments offensifs de l'équipe, mais l'évocation de son départ à ce moment ouvre la voie à un nouveau changement dans l'effectif du « Doyen », d'autant plus que la date de clôture du marché des transferts approche.

Les prochains jours devraient connaître des développements décisifs concernant l'avenir de Diaby, dans l'attente de savoir si les négociations avec le Bayer Leverkusen aboutiront à un accord définitif, le joueur clôturant ainsi son chapitre avec Al-Ittihad pour retrouver de nouveau les pelouses européennes.

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