Les négociations avancent : Torres a un pied en dehors du Barça

Le Barça et le Paris Saint-Germain se rapprochent d'un accord définitif concernant le transfert de Ferran Torres, les négociations entre les deux parties ayant beaucoup progressé au cours des dernières heures, tandis que l'officialisation de l'opération est attendue prochainement.

Selon le quotidien espagnol Marca, le Barça a rejeté hier, lundi, la première offre présentée par le PSG pour s'attacher les services de Ferran Torres, d'un montant de 50 millions d'euros entre partie fixe et variables.

Les deux clubs ont poursuivi les négociations et sont parvenus à rapprocher considérablement leurs positions, d'autant que l'écart entre leurs exigences n'était pas important, le club catalan souhaitant obtenir 50 millions d'euros en partie fixe, auxquels s'ajoute un autre montant lié à des critères convenus.

Les négociations ont connu une grande célérité, au point que certaines des parties impliquées considèrent que l'accord est déjà scellé, bien qu'il n'ait pas encore été officiellement annoncé.

Le transfert de Ferran Torres au Paris Saint-Germain est désormais très proche de sa conclusion, toutes les parties estimant que l'annonce officielle de l'accord n'est plus qu'une question de quelques heures.

Sur le plan non officiel, l'opération est déjà une réalité, les négociations ayant progressé aujourd'hui au point de conduire certaines des parties concernées à considérer l'opération comme réglée.

Sur le plan juridique, l'opération n'est toutefois pas encore définitivement bouclée, puisqu'il reste à régler quelques détails restants, et bien qu'ils ne soient a priori pas déterminants, les parties sont tenues de les régler.

Le joueur, à qui il reste une autre saison de contrat avec le Barça, s'est mis d'accord avec le club de Luis Enrique sur son nouveau contrat, et il ne manque plus que l'accord final entre les deux clubs, qui devrait intervenir prochainement.

Luis Campos et Deco, les directeurs sportifs des deux clubs, mènent depuis plusieurs jours les négociations concernant le montant de l'opération.

Ferran Torres a informé le Barça, la semaine dernière, de sa décision d'accepter l'offre du Paris Saint-Germain, et le club catalan a accepté sa position, tout en étant clair sur le montant qu'il souhaite, à savoir 50 millions d'euros en partie fixe, auxquels s'ajoute un autre montant sous forme de variables.