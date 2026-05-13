Dans certains pays, se qualifier pour la Coupe du monde de la FIFA relève presque d’une simple formalité. Pour les supporters du Brésil, de l’Argentine, de l’Angleterre, de la France et de nombreuses autres nations, il est entendu que leur équipe nationale doit survoler les phases de qualification pour avoir une chance de soulever le trophée le jour J.

Pourtant, toutes les nations ne partent pas sur la même ligne de départ. Si l’élite dispose de toutes les ressources nécessaires, de nombreux pays ne peuvent pas rivaliser et, par conséquent, n’ont jamais goûté à la phase finale de la FIFA. D’autres, malgré un passé glorieux, n’ont jamais réussi à décrocher leur billet pour le Mondial.

À l’approche de l’édition 2026, présentée comme le plus grand tournoi jamais organisé par la FIFA, GOAL dresse la liste des nations qui n’ont jamais pris part à la phase finale.

Liste des pays n’ayant jamais réussi à se qualifier pour la Coupe du monde

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Certains essaient pourtant depuis des décennies. Le Venezuela, présent en éliminatoires depuis 1966, demeure la seule nation de la CONMEBOL à n’avoir jamais atteint la phase finale, tandis que la Finlande, malgré de nombreux joueurs de qualité, n’a jamais réussi une campagne de qualification convaincante.

L’élargissement à 48 équipes de la Coupe du monde devrait offrir à plusieurs nations l’occasion de faire leurs grands débuts. Pour l’instant, toutefois, nombre d’entre elles, pourtant bien classées, n’ont pas encore goûté à la scène internationale. L’Albanie, qui a formé au fil des ans de nombreux joueurs talentueux et travailleurs, n’a pas réussi à décrocher sa qualification. De leur côté, le Mali et le Burkina Faso se sont régulièrement hissés en phase finale des éliminatoires africaines sans jamais parvenir à franchir le dernier obstacle. La Géorgie, en net progrès, a atteint les huitièmes de finale de l’Euro 2024 avant de céder face à l’Espagne, future lauréate. La présence de la star du Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia et du gardien de Liverpool Giorgi Mamardashvili pourrait enfin la propulser sur la plus grande scène du football.

Certains États, en raison de leur population très réduite, continueront toutefois de peiner à se qualifier. Pourtant, Curaçao, qui compte seulement 156 000 habitants, a récemment démontré que la taille n’est pas tout en créant la surprise et en se qualifiant pour l’édition 2026. Montserrat, le plus petit membre de la FIFA avec 4 000 à 5 000 habitants, et les Îles Cook, dont les 17 000 habitants sont dispersés sur 2,2 millions de km² d’océan, butent sur des obstacles logistiques considérables. San Marin et Gibraltar, avec environ 34 000 habitants chacun, prennent part aux qualifications de l’UEFA mais peinent généralement à remporter ne serait-ce qu’une rencontre, encore moins la série de victoires nécessaire pour prétendre à une place.

Pays Fédération Qualifié depuis Albanie UEFA 1966 Samoa américaines OFC 2002 Andorre UEFA 2002 Anguilla CONCACAF 2002 Arménie UEFA 1998 Aruba CONCACAF 1998 Azerbaïdjan UEFA 1998 Bahamas CONCACAF 2002 Bahreïn AFC 1978 Bangladesh AFC 1986 Barbade CONCACAF 1986 Biélorussie UEFA 1998 Belize CONCACAF 1998 Bénin CAF 1974 Bermudes CONCACAF 1970 Bhoutan AFC 2018 Burkina Faso CAF 1978 Burundi CAF 1994 Cambodge AFC 1998 Îles Caïmans CONCACAF 1998 République centrafricaine CAF 2002 Tchad CAF 2002 Comores CAF 2010 Îles Cook OFC 1998 Chypre UEFA 1962 Djibouti CAF 2002 Dominique CONCACAF 1998 République dominicaine CONCACAF 1978 Guinée équatoriale CAF 2002 Érythrée CAF 2002 Estonie UEFA 1934 / 1994 Eswatini CAF 1994 Éthiopie CAF 1962 Îles Féroé UEFA 1994 Fidji OFC 1982 Finlande UEFA 1938 Gabon CAF 1990 Géorgie UEFA 1998 Gibraltar UEFA 2018 Grenade CONCACAF 1982 Guatemala CONCACAF 1958 Guinée CAF 1974 Guyane CONCACAF 1978 Inde AFC 1954 Kazakhstan UEFA 1998 Kenya CAF 1974 Kosovo* UEFA 2018 Kirghizistan AFC 1998 Lettonie UEFA 1938 / 1994 Liban AFC 1994 Lesotho CAF 1974 Libéria CAF 1966 Libye CAF 1970 Liechtenstein UEFA 1994 Lituanie UEFA 1934 / 1994 Luxembourg UEFA 1934 Madagascar CAF 1972 Malawi CAF 1978 Malaisie AFC 1974 Mali CAF 2002 Malte UEFA 1974 Maurice CAF 1974 Moldavie UEFA 1998 Monténégro UEFA 2010 Montserrat CONCACAF 2002 Mozambique CAF 1982 Myanmar AFC 2010 Namibie CAF 1994 Nouvelle-Calédonie OFC 2006 Nicaragua CONCACAF 1994 Niger CAF 1978 Macédoine du Nord UEFA 1996 Oman AFC 1986 Pakistan AFC 1990 Palestine AFC 2002 Papouasie-Nouvelle-Guinée OFC 1998 Philippines AFC 1998 Porto Rico CONCACAF 1974 Rwanda CAF 1998 Saint-Kitts-et-Nevis CONCACAF 1998 Sainte-Lucie CONCACAF 1994 Saint-Vincent-et-les-Grenadines CONCACAF 1994 Samoa OFC 1994 Saint-Marin UEFA 1994 Sao Tomé-et-Principe CAF 2002 Seychelles CAF 2002 Singapour AFC 1978 Îles Salomon OFC 1994 Soudan du Sud CAF 2018 Soudan CAF 1958 Suriname CONCACAF 1962 Tahiti OFC 1994 Tadjikistan AFC 1998 Tanzanie CAF 1974 Thaïlande AFC 1974 Tonga OFC 1998 Turkménistan AFC 1998 Turks et Caicos CONCACAF 2002 Îles Vierges américaines CONCACAF 2002 Ouganda CAF 1978 Vanuatu OFC 1994 Venezuela CONMEBOL 1966 Vietnam AFC 1994 Yémen AFC 1986 / 1994

*Le Kosovo peut encore se qualifier via les barrages.

Quels sont les plus grands pays à ne s'être jamais qualifiés pour la Coupe du monde ?

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Plusieurs grands pays n’ont jamais pris part à la Coupe du monde masculine. Avec près de 1,46 milliard d’habitants, l’Inde est le plus peuplé d’entre eux. L’Inde s’était qualifiée d’office pour l’édition 1950 après le forfait de plusieurs nations de la zone, mais elle renonça finalement en raison des coûts de déplacement et d’une préférence pour les Jeux olympiques. Le Pakistan, avec ses 255 millions d’habitants, se heurte au même obstacle : le football reste dans l’ombre du cricket et le pays n’a jamais dépassé le 141^e rang mondial.

L’Indonésie a confié les rênes à la légende néerlandaise Patrick Kluivert pour tenter de se qualifier pour la Coupe du monde 2026, mais elle a échoué au quatrième tour des qualifications de l’AFC. Le pays avait déjà participé sous le nom des Indes néerlandaises en 1938, alors qu’il était une colonie des Pays-Bas, mais l’Indonésie moderne n’a jamais pris part à une phase finale.

Au Bangladesh, malgré un public passionné, les « Tigres du Bengale » n’ont jamais franchi le cap des éliminatoires. En Afrique, l’Éthiopie est considérée comme un pionnier du football régional : elle a participé à la première Coupe d’Afrique des nations en 1957 et l’a remportée en 1962, mais son meilleur résultat en Coupe du monde reste une défaite 4-1 contre le Nigeria lors des barrages pour l’édition 2014.

Les Philippines, dont l’intérêt pour le football a récemment augmenté, voient toutefois le basket et la boxe occuper le devant de la scène, tandis que le Vietnam, fort de ses 101 millions d’habitants, n’a pas dépassé le troisième tour des qualifications asiatiques en 2022.

De nombreux pays estiment que ce format élargi facilitera leurs chances de qualification à la Coupe du monde à l’avenir. Des sélections comme la Finlande ou le Venezuela devraient ainsi pouvoir accéder à la grande compétition mondiale, mais pour d’autres nations, cela demeure malheureusement un simple rêve, leurs ressources étant trop limitées.