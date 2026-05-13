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Les nations n’ayant jamais pris part à la Coupe du monde de la FIFA

Coupe du monde

Les plus grands pays jamais qualifiés pour la Coupe du monde masculine de la FIFA

Dans certains pays, se qualifier pour la Coupe du monde de la FIFA relève presque d’une simple formalité. Pour les supporters du Brésil, de l’Argentine, de l’Angleterre, de la France et de nombreuses autres nations, il est entendu que leur équipe nationale doit survoler les phases de qualification pour avoir une chance de soulever le trophée le jour J.

Pourtant, toutes les nations ne partent pas sur la même ligne de départ. Si l’élite dispose de toutes les ressources nécessaires, de nombreux pays ne peuvent pas rivaliser et, par conséquent, n’ont jamais goûté à la phase finale de la FIFA. D’autres, malgré un passé glorieux, n’ont jamais réussi à décrocher leur billet pour le Mondial. 

À l’approche de l’édition 2026, présentée comme le plus grand tournoi jamais organisé par la FIFA, GOAL dresse la liste des nations qui n’ont jamais pris part à la phase finale.

Liste des pays n’ayant jamais réussi à se qualifier pour la Coupe du monde

Venezuela v Colombia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images

Certains essaient pourtant depuis des décennies. Le Venezuela, présent en éliminatoires depuis 1966, demeure la seule nation de la CONMEBOL à n’avoir jamais atteint la phase finale, tandis que la Finlande, malgré de nombreux joueurs de qualité, n’a jamais réussi une campagne de qualification convaincante.

L’élargissement à 48 équipes de la Coupe du monde devrait offrir à plusieurs nations l’occasion de faire leurs grands débuts. Pour l’instant, toutefois, nombre d’entre elles, pourtant bien classées, n’ont pas encore goûté à la scène internationale. L’Albanie, qui a formé au fil des ans de nombreux joueurs talentueux et travailleurs, n’a pas réussi à décrocher sa qualification. De leur côté, le Mali et le Burkina Faso se sont régulièrement hissés en phase finale des éliminatoires africaines sans jamais parvenir à franchir le dernier obstacle. La Géorgie, en net progrès, a atteint les huitièmes de finale de l’Euro 2024 avant de céder face à l’Espagne, future lauréate. La présence de la star du Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia et du gardien de Liverpool Giorgi Mamardashvili pourrait enfin la propulser sur la plus grande scène du football.

Certains États, en raison de leur population très réduite, continueront toutefois de peiner à se qualifier. Pourtant, Curaçao, qui compte seulement 156 000 habitants, a récemment démontré que la taille n’est pas tout en créant la surprise et en se qualifiant pour l’édition 2026. Montserrat, le plus petit membre de la FIFA avec 4 000 à 5 000 habitants, et les Îles Cook, dont les 17 000 habitants sont dispersés sur 2,2 millions de km² d’océan, butent sur des obstacles logistiques considérables. San Marin et Gibraltar, avec environ 34 000 habitants chacun, prennent part aux qualifications de l’UEFA mais peinent généralement à remporter ne serait-ce qu’une rencontre, encore moins la série de victoires nécessaire pour prétendre à une place.

PaysFédération Qualifié depuis
AlbanieUEFA1966
Samoa américainesOFC2002
AndorreUEFA2002
AnguillaCONCACAF2002
ArménieUEFA1998
ArubaCONCACAF1998
AzerbaïdjanUEFA1998
BahamasCONCACAF2002
BahreïnAFC1978
BangladeshAFC1986
BarbadeCONCACAF1986
BiélorussieUEFA1998
BelizeCONCACAF1998
BéninCAF1974
BermudesCONCACAF1970
BhoutanAFC2018
Burkina FasoCAF1978
BurundiCAF1994
CambodgeAFC1998
Îles CaïmansCONCACAF1998
République centrafricaineCAF2002
TchadCAF2002
ComoresCAF2010
Îles CookOFC1998
ChypreUEFA1962
DjiboutiCAF2002
DominiqueCONCACAF1998
République dominicaineCONCACAF1978
Guinée équatorialeCAF2002
ÉrythréeCAF2002
EstonieUEFA1934 / 1994
EswatiniCAF1994
ÉthiopieCAF1962
Îles FéroéUEFA1994
FidjiOFC1982
FinlandeUEFA1938
GabonCAF1990
GéorgieUEFA1998
GibraltarUEFA2018
GrenadeCONCACAF1982
GuatemalaCONCACAF1958
GuinéeCAF1974
GuyaneCONCACAF1978
IndeAFC1954
KazakhstanUEFA1998
KenyaCAF1974
Kosovo*UEFA2018
KirghizistanAFC1998
LettonieUEFA1938 / 1994
LibanAFC1994
LesothoCAF1974
LibériaCAF1966
LibyeCAF1970
LiechtensteinUEFA1994
LituanieUEFA1934 / 1994
LuxembourgUEFA1934
MadagascarCAF1972
MalawiCAF1978
MalaisieAFC1974
MaliCAF2002
MalteUEFA1974
MauriceCAF1974
MoldavieUEFA1998
MonténégroUEFA2010
MontserratCONCACAF2002
MozambiqueCAF1982
MyanmarAFC2010
NamibieCAF1994
Nouvelle-CalédonieOFC2006
NicaraguaCONCACAF1994
NigerCAF1978
Macédoine du NordUEFA1996
OmanAFC1986
PakistanAFC1990
PalestineAFC2002
Papouasie-Nouvelle-GuinéeOFC1998
PhilippinesAFC1998
Porto RicoCONCACAF1974
RwandaCAF1998
Saint-Kitts-et-NevisCONCACAF1998
Sainte-LucieCONCACAF1994
Saint-Vincent-et-les-GrenadinesCONCACAF1994
SamoaOFC1994
Saint-MarinUEFA1994
Sao Tomé-et-PrincipeCAF2002
SeychellesCAF2002
SingapourAFC1978
Îles SalomonOFC1994
Soudan du SudCAF2018
SoudanCAF1958
SurinameCONCACAF1962
TahitiOFC1994
TadjikistanAFC1998
TanzanieCAF1974
ThaïlandeAFC1974
TongaOFC1998
TurkménistanAFC1998
Turks et CaicosCONCACAF2002
Îles Vierges américainesCONCACAF2002
OugandaCAF1978
VanuatuOFC1994
VenezuelaCONMEBOL1966
VietnamAFC1994
YémenAFC1986 / 1994

*Le Kosovo peut encore se qualifier via les barrages. 

Quels sont les plus grands pays à ne s'être jamais qualifiés pour la Coupe du monde ?

FBL-WC-2026-AFC-QAT-IND-FANSGetty Images

Plusieurs grands pays n’ont jamais pris part à la Coupe du monde masculine. Avec près de 1,46 milliard d’habitants, l’Inde est le plus peuplé d’entre eux. L’Inde s’était qualifiée d’office pour l’édition 1950 après le forfait de plusieurs nations de la zone, mais elle renonça finalement en raison des coûts de déplacement et d’une préférence pour les Jeux olympiques. Le Pakistan, avec ses 255 millions d’habitants, se heurte au même obstacle : le football reste dans l’ombre du cricket et le pays n’a jamais dépassé le 141^e rang mondial.

L’Indonésie a confié les rênes à la légende néerlandaise Patrick Kluivert pour tenter de se qualifier pour la Coupe du monde 2026, mais elle a échoué au quatrième tour des qualifications de l’AFC. Le pays avait déjà participé sous le nom des Indes néerlandaises en 1938, alors qu’il était une colonie des Pays-Bas, mais l’Indonésie moderne n’a jamais pris part à une phase finale.

Au Bangladesh, malgré un public passionné, les « Tigres du Bengale » n’ont jamais franchi le cap des éliminatoires. En Afrique, l’Éthiopie est considérée comme un pionnier du football régional : elle a participé à la première Coupe d’Afrique des nations en 1957 et l’a remportée en 1962, mais son meilleur résultat en Coupe du monde reste une défaite 4-1 contre le Nigeria lors des barrages pour l’édition 2014.

Les Philippines, dont l’intérêt pour le football a récemment augmenté, voient toutefois le basket et la boxe occuper le devant de la scène, tandis que le Vietnam, fort de ses 101 millions d’habitants, n’a pas dépassé le troisième tour des qualifications asiatiques en 2022.

De nombreux pays estiment que ce format élargi facilitera leurs chances de qualification à la Coupe du monde à l’avenir. Des sélections comme la Finlande ou le Venezuela devraient ainsi pouvoir accéder à la grande compétition mondiale, mais pour d’autres nations, cela demeure malheureusement un simple rêve, leurs ressources étant trop limitées.

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