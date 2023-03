Les mots très forts d'Antoine Griezmann

Antoine Griezmann est de nouveau le fils préféré de la moitié Rojiblanco de Madrid, après avoir traversé une période difficile avec les fans.

En 2018, il semblait qu'il pourrait partir pour Barcelone, mettant en place un documentaire expliquant sa décision, avant de finalement le faire en 2019.

Après trois années tout aussi turbulentes à Barcelone, Griezmann est revenu en prêt la saison dernière. Après une longue période où il a été hué et sifflé, il est maintenant de retour dans leurs bons livres, se distinguant comme leur meilleur joueur cette saison.

"Moi aussi j'aurais été en colère"

Le champion du monde français a tenu à montrer qu'il comprenait leur colère, en parlant à Movistar la semaine dernière.

"Ça a fait beaucoup de mal aux supporters. Ils m'ont tout donné et à la fin je suis parti parce que c'est ce que je voulais, ce dont j'avais besoin. En tant que fan, j'aurais aussi été très en colère. C'est ce que je méritais."

Griezmann a également poursuivi en soulignant à quel point les fans étaient importants pour lui, et même si la base était ses performances, le soutien a clairement aidé.

"Je suis devenu très humble et j'ai travaillé pour essayer de changer cela. Ceux qui me connaissent savent que j'ai besoin de cette relation avec les fans, j'ai besoin de leur amour, de votre soutien pour être performant au plus haut niveau."

Actuellement, Griezmann a marqué ou assisté 47 % des buts de l'Atletico Madrid en Liga cette saison. Les 20 millions d'euros qu'ils ont dépensés pour le faire revenir au Metropolitano semblent particulièrement judicieux maintenant.