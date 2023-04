Les mots forts de Ten Hag sur Martial

1 785 / 5 000 Résultats de traduction Résultat de traduction Erik ten Hag a affirmé que Manchester United était à son meilleur quand Anthony Martial e

Le manager de United a souligné l'impressionnant record de buts de Martial malgré le fait qu'il ait disputé moins de la moitié des matches de l'équipe cette saison en raison d'une série de blessures. Et il a déclaré que le Français était enfin prêt à débuter le match aller du quart de finale de la Ligue Europa jeudi contre Séville, qui serait son premier départ en trois mois.

"Les statistiques vous disent qu'au moment où il est sur le terrain, le temps dont il a besoin pour un but est vraiment inférieur et quand il est dans l'équipe, je me réfère aux matchs contre Manchester City et Liverpool, nous jouons notre meilleur football et avons nos meilleurs résultats en équipe", a déclaré Ten Hag lors d'une conférence de presse. "J'ai juste pointé les statistiques et je vois comment il a contribué à l'équipe."

Une blessure au dos et des problèmes musculaires répétés ont fait que Martial n'a fait que 17 apparitions toute la saison, dont seulement neuf étaient des départs. Mais malgré un total de seulement 729 minutes, il a marqué sept buts et fourni deux passes décisives. Bien qu'il ait repris l'entraînement complet il y a cinq semaines, le Français n'a pas encore commencé de match depuis la victoire 2-1 contre Manchester City le 14 janvier.

Martial est prêt

Mais avec Marcus Rashford blessé, Martial devrait revenir dans la formation contre Séville, après avoir quitté le banc lors des récentes victoires contre Brentford et Everton, marquant dans ce dernier. Ten Hag a ajouté: "Je pense qu'il est prêt à commencer un match, mais la ligne de front contre Brentford a très bien fait et nous avons décidé de continuer contre Everton. Ils ont encore très bien fait, et l'avantage est que nous pouvons ramener Anthony Martial lentement. dans l'équipe, donnez-lui des minutes et habituez-le à une intensité élevée. Mais contre Everton, il était prêt à recommencer."