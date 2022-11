Les mots forts de Messi après son exploit

Lionel Messi était soulagé après avoir mené l'Argentine à une victoire cruciale contre le Mexique

Leo Messi a révélé que la défaite inattendue contre les petits poucets saoudiens a secoué le vestiaire et que les joueurs albiceleste étaient reconnaissants d'avoir l'occasion de renverser la situation.

S'adressant aux journalistes, Messi s'est dit soulagé : "Nous avons vécu dans l'inconfort, car la défaite du premier match [contre l'Arabie saoudite] était quelque chose que nous n'attendions pas. Les jours nous semblaient très longs et nous étions impatients d'avoir la chance de renverser la situation.

"Nous savions que c'était un match crucial. Heureusement, nous avions la possibilité de gagner et c'était un poids en moins sur nos épaules, un motif de joie et de tranquillité d'esprit parce que tout repose sur nous à nouveau. Nous avions besoin de ce résultat, on dirait qu'en deuxième mi-temps nous avons fait nos vrais débuts."

Le capitaine argentin avait ouvert le score contre le Mexique d'une superbe frappe, avant d'offrir une passe décisive pour le but d'Enzo Fernandez. Il est ainsi devenu le premier footballeur à réaliser au moins une passe décisive dans cinq éditions de la Coupe du monde.